Australsk politi har fundet to underernærede, nøgne teenagere i et hus i Queenslands hovedstad, Brisbane. Fundet blev gjort, efter at politiet blev kaldt ud til en død mand, der lå i forhaven til huset.

Hele affæren er blevet meldt til børneværnet, og politiet afventer ligsyn af den døde mand, som boede i huset.

Politiet blev kaldt ud til adressen i går morges, og der fandt de først liget af en mand på 49 år. Der var intet mistænkeligt ved hans død.

Men inde i huset fandt betjentene en overraskelse. To drenge på 17 og 19 år var låst inde i et rum uden møbler, og der stank fra rummet.

Drengene var begge iført ble, og de var næsten altid lukket inde i rummet, lod en mand tv-stationen ABC News forstå.

På en vidoeoptagelse set af tv-stationen kan man se de to drenge, iført ble, sidde på madrasser i det ellers tomme rum.

En anden video viser drengene sidde ude i haven, mens de leger med en knækket ølflaske på jorden.

En nabo, som ikke ønsker sit navn frem, siger, at drengene lokalt var kendt som 'de nøgne banditter'. Man kunne nemlig se, at de løb nøgne rundt i haven.

Andre naboer sagde, at manden havde en psykisk lidelse.

Drengene, der tydeligvis lider af svær autisme, er nu bragt til hospitalet. Børneværnet må ikke udtale sig om sagen ifølge loven i Australien.