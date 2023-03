Lyt til artiklen

Hvem skulle nu have troet det.

Gule ællinger er blevet et symbol på opstand – og en aktivist er netop blevet idømt to års fængsel for at sælge kalendere med de gule ællinger som motiv.

Manden, som fornærmes, er såmænd Thailands konge, Maha Vajiralongkorn.

Loven giver mulighed for at idømme op til 15 års fængsel for hver eneste fornærmelse af majestæten. Og loven er blevet flittigt brugt i de seneste par år. Det skriver Reuters.

Protesterende laver en trefingret hilsen (mod regeringen), mens de kører på en lastbil med en gul ælling på ladet. Foto: Lillian SUWANRUMPHA Vis mere Protesterende laver en trefingret hilsen (mod regeringen), mens de kører på en lastbil med en gul ælling på ladet. Foto: Lillian SUWANRUMPHA

Hundreder af thailændere er blevet anholdt eller fængslet. Nogle op til 43 år.

Den gule ælling blev et symbol på protesterne mod regeringen i 2020. Dengang blev et forsøg gjort på at reformere monarkiet i Thailand – uden held.

Aktivisten, hvis advokat siger, at han ikke vil identificeres, var oprindelig dømt tre års fængsel, men dommen blev senere nedsat til to år.

Han blev anholdt i december i år 2020, efter at politiet havde gennemsøgt hans hjem. Der fandt de kalendere med gule ællinger, som han havde solgt online.

En demonstrant poserer for en selvfie med en gul ælling 2. december 2020. Foto: Sakchai Lalit Vis mere En demonstrant poserer for en selvfie med en gul ælling 2. december 2020. Foto: Sakchai Lalit

»Han nægter sig skyldig i sigtelsen. Han har ikke selv produceret kalenderne, og indholdet er ikke noget, som overtræder artikel 112,« siger hans advokat, Yaowalak Anuphan, til nyhedsbureauet Reuters.

Han tilføjer, at hans klient fortsat er på fri fod, fordi han planlægger en appel.

Artikel 112 har indtil for nylig været helt tabu at omtale i Thailand. Men unge aktivister er begyndt at debattere den på de sociale medier og offentligt.

Nogle vil endda have det til at blive et emne under valgkampagnen. Thailand holder valg til parlamentet 7. maj i år.

Autoriteterne bliver af menneskerettighedsgrupper beskyldt for at være for ivrige i at bruge loven. Forskellige regeringer har argumenteret med, at det er nødvendigt for at beskytte kongepaladset.

Den kongelige familie holder sig fra at kommentere loven.