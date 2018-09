»Hun blev tortureret, for Guds skyld. Det fortjente hun ikke. Hun var en god pige. Det her får mit hjerte til at briste.«

Ordene kommer fra Jacqueline Perez, og de er møntet på hendes niece, den 25-årige Lisa Marie Velasquez, fra Melrose i New York.

Lisa Maries lig blev fundet parteret og placeret i plastiksække i to parker i Bronx, oplyser avisen New York Post.

Hun var død af flere slag mod hovedet, og sækkene blev fundet henholdsvis fredag og tirsdag.

OInsdag fik politiet anholdt to mistænkte. Som en tragisk endne på sagen kom det frem, at Lisa Marie, som ung pige i 2006 havde været vidne til mordet på sin egen mor.

Velazquez' mor, Marilyn Ginel, var gravid i niende måned, da hendes eks, Robert Coakley, slog hende ihjel. Den daværende 12-årige Lisa og hendes to søskende var øjenvidner til drabet.

Morderen stjal børnenes børnepenge fra moderen og truede med at skære et af barnenes øre af, før han tog flugten.

Lisa fortalte dengang til New York Post om begivenheden: »Han spurgte, hvor er pengene henne,« og jeg svarede »Hvorfor skal jeg fortælle dig det?«

»Jeg ville så gerne købe en seng til den lille, der var på vej. Jeg ville hjælpe mor, så meget jeg kunne, og købe tøj og mad til den lille. Jeg ville være en støttende søster.«

Onsdag nat anholdt politiet den 31-årige Daquan Wheeler i forbindelse med mordet. Han blev sigtet for mord og for at skaffe liget af vejen.

Den 30-årige Ciara Martinez blev sigtet for at hjælpe til med at skjule liget.

Ifølge embedslægen blev Lisa Marie Velasquez tæsket ihjel.

Hendes kusine Erica M. Lopez har oprettet en indsamling på nettet til hendes begravelse.

Indtil nu er der indsamlet 345 dollar af de 1000 dollar, der er målet.