Hvad gør man som bygningsarbejder, hvis man vil skabe en genvej til sin arbejdsplads?

Man tager sin gravemaskine og laver et hul i muren.

Også selvom det er Den Kinesiske Mur, man graver et hul i.

Ifølge BBC er det netop, hvad to bygningsarbejdere i den centrale Shanxi-provins nu er mistænkt for at have gjort. De er begge blevet anholdt.

Her er hullet, som to bygningsarbejdere har lavet i Den Kinesiske Mur. Foto: Youyu Politi.

Det drejer sig om en 38-årig mand og en 55-årig kvinde.

Ifølge politiet har de gravet et 'stort hul' ved at udvide et eksisterende hulrum i muren.

Myndighederne fastslår, at de to har udøvet en 'uoprettelig skade' på muren.

Den Kinesiske Mur er fredet i klasse A. Den har stået på UNESCOs Verdensarvsliste siden 1987.

Den blev bygget og genopbygget løbende fra omkring år 220 før Kristi fødsel.

De bedst bevarede dele af muren blev bygget under Mingdynastiet mellem det 14. og 17. århundrede Det er en af disse, som der nu er kommet et stort hul i.

Ifølge BBC viser en rapport fra 2016, at mere end 30 procent af Ming-muren er forsvundet fuldstændig, mens blot otte procent anses som værende velbevaret.

En del af muren er forsvundet, fordi lokale bønder har stjålet mursten for at bygge huse af dem.

I de seneste år har den kinesiske regering strammet op, hvad angår straffe for at beskadige Den Kinesiske Mur, så genvejen til byggepladsen kan blive meget dyr for de to bygningsarbejdere.