To personer er fredag aften, dansk tid, blevet anholdt ved den hemmelige militærbase Area 51 i Nevada-ørkenen i et forsøg på at storme basen.

Horder og atter horder af mennesker skulle her til aften have stormet Area 51 for at få endegyldig afklaring på, om det amerikanske luftvåben skjuler levende aliens på den tophemmelig base.

Men kun 75 af de 1,6 millioner personer, der havde tilmeldt sig begivenheden på Facebook, dukkede op.

Nogle klædt ud som aliens. Andre iført hatte formet af sølvpapir. Enkelte så opsatte på at få sandheden frem, at det lokale politi måtte skride til anholdelse.

En mand iført alienmaske og poncho laver alien-hilsen ved porten til Area 51. Foto: JIM URQUHART

To personer blev ifølge nyhedsbureauet AP lagt i håndjern, da de forsøgte at trænge ind på basen.

Forinden havde myndighederne aflyst en planlagt festival ved basen. Begrundelsen lød, at de frygtede en humanitær katastrofe.

Alligevel var der en lille flok, der mødte op ved basens tungt bevogtede port. En af dem er 28-årige Nicholas Bohen:

»Jeg har altid været interesseret i rumvæsner, fordi min onkel plejede at fortælle mig, at min mor blev kidnappet, da jeg blev født, og at jeg er halvt rumvæsen. Jeg er blevet fortalt det hele livet,« siger 28 år gamle Nicholas Bohen fra Californien.

En mand iført en hat af sølvpapir poserer foran porten til Area 51. Foto: JIM URQUHART

Area 51 ligger midt ude i Nevadaørkenen 240 kilometer nord for Las Vegas.

Nær ved ligger landsbyen Rachel, der kun har 50 indbyggere, og der er ingen supermarkeder eller benzinstationer i nærheden.

Basen har i årevis været genstand for konspirationsteorier. Det hævdes blandt andet at basen huser en flyvende tallerken og en død alien, der styrtede ned i Rosswell, New Mexico i 1947.

De amerikanske myndigheder har i årevis benægtet, at basen overhovedet eksisterede, indtil det i 2013 kom frem i et CIA-notat, at området var blevet anvendt til at teste spionfly.