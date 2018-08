To teenagere fra Nevada, USA, har tilstået, at de har slået deres mor ihjel og begravet hende, fordi 'de ikke kunne klare hendes beklagelser'.

De to 17-årige Dakota Saldivar og Michael Wilson blev anholdt tidligt onsdag, efter at deres mor, den 46-årige Dawn Liebig, var forsvundet fra deres hjem i mandags.

De kan nu se frem til en tiltale for mord, vold med et dødeligt våben samt knivstikkeri, rapporterer tv-stationen KVVU.

Det, der førte til tiltalen mod de to brødre, begyndte med et opkald til sherifkontoret i Nye County. De blev af en mand bedt om at lave et tjek i Liebigs hjem, for han stolede ikke på de børn, der boede på adressen.

En betjent besøgte hjemmet og fandt Liebigs mobiltelefon, men han kunne ikke finde hende.

Detektiver kontaktede derpå en anden mand, som sagde, at Liebigs sønner gav ham forskellige historier, da de skulle fortælle, hvad der var sket med hende. Det fremgår af New York Post.

Manden fortalte detektiverne, at han troede, at Liebig var død. Det gjorde han 'på grund af den type familie, hun havde', står der i anholdelses-rapporten.

At the home where deputies with the Nye County Sheriff's Department say two teens murdered their mother 46-year-old Dawn Liebig. pic.twitter.com/4KVEyGn2mw — Abby (@abbytheodros) 2. august 2018

Da detektiver møde op i hjemmet og interviewede de to brødre, gav de igen forskellige historier om hendes forsvinden.

Et tjek af deres mobiltelefoner viste imidlertid teksten 'min mor er død', og så klappede fælden. Wilson indrømmede, at han og Saldivar havde stukket Liebig ihjel, inden de begravede hende i en grav på bare 0,6 meters dybde.

Wilson førte derpå detektiverne til graven. Ikke langt fra, hvor mordvåbnene var begravet,

Han forklarede, at Liebig havde adopteret ham for fem år siden, mens det ikke stod klart, om også Saldivar var adopteret, lyder det fra politistationen.

Saldivar har fortalt politiet, at han og Wilson besluttede at dræbe Liebig den 19. juli, fordi 'de ikke kunne klare hendes beklagelser'.

På Liebigs Facebook-side sidder fire mænd i profilbilledet, og introduktionen lyder: 'Jeg er en mor, der håber, hun har gjort det rigtige. Jeg vil have, at mine drenge bliver de mænd, jeg håber på. Jeg lever for dem.'

Saldivar og Wilson planlagde oprindeligt at stikke hende i halspulsåren, så hun ville dø hurtigt, viser politiets rapport, som tv-stationen KVVU har fået fat i.

De ventede på, at hun faldt i søvn den 19. juli, så stak Wilson hende i nakken. Saldivar gik derpå løs på hende med en hammer og ramte hende næsten 20 gange.

Angrebet varede 25 minutter og sluttede først, da hammeren perforerede Liebigs hjerneskal. Hun fik til sidst et stik med hobbykniven i nakken, før hun blev begravet i ørkenen.

En af teenagerne førte detektiverne til graven og til det sted, hvor mordvåbnene var gemt, fortalte betjenten Adam Tippetts på Facebook.

'Vi lavede flere interview med drengene, og de indrømmede at have været i slagsmål med Liebig få timer før mordet. De var tilsyneladende trætte af hendes forældrestil og de krav, hun stillede til dem,' sagde Tippetts.

Saldivar og Wilson sidder nu i fængslet i Nye County, hvor de behandles som voksne, ifølge Tippett.