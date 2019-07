To lærere fra den amerikanske stat Iowa er begge to blevet fundet døde i det samme svømmebassin, siger det lokale politi.

Den 57-årige Kenneth Anderson blev fundet sammen med den 60-årige Mark Anderson i et svømmebassin, der ligger i baghaven til en ejendom.

Trods det samme efternavn er de to mænd ikke i familie. Det skriver people.com.

Kenneth Anderson var lærer på en skole i Bellevue, mens Mark Anderson var fysiklærer på en anden skole i nærheden.

Mændene havde været til stede for at passe på huset, mens ejeren af huset var væk.

Da han ikke havde hørt fra de to 'hussittere' i 24 timer, tilkaldte han politiet.

De har udelukket, at der er sket noget kriminelt i forbindelse med de to drukneulykker. Men de lover at følge op på sagen.

Naboerne er selvfølgelig stærkt chokerede over nyheden.

»Selv hvis du glider og falder og slår dit hoved, så vil det kun være den ene person,« siger den lokale forretningskvinde Cindy Denike.

»Men er det sandsynligt, at to mennesker ville gøre det? Jeg ved det ikke - det er mærkeligt.«