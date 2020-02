Hvor er Joshua og Tylee? Er de stadig i live, eller er de døde? Og hvad er der sket med dem?

I flere måneder har syv-årige Joshua og Tylee på 17 været som sunket i jorden.

Ingen har tilsyneladende set de to børn siden slutningen af september, hvor de opholdt sig i den amerikanske delstat Idaho.

Nu er deres mor - Lori Vallow - blevet anholdt i Hawaii.

–Kaua‘i police arrest Lori Vallow on $5 million warrant from Idaho– pic.twitter.com/n2ghadtfal — Kaua'i Police Department (@kauaipd) February 21, 2020

Det oplyser politiet på øen Kaua ifølge flere amerikanske medier, blandt dem NBC News.

Myndighederne havde givet moderen en frist til 30. januar til at troppe op med børnene. Da hun ikke efterkom den, udstedte de en arrestordre på hende.

Det fremgår også, at der ikke var tegn på, at børnene havde opholdt sig i Hawaii.

Moderen har heller ikke på noget tidspunkt oplyst, hvad der er sket med hendes børn.

BREAKING: Lori Vallow, mother of 2 missing Idaho children, has been arrested in Hawaii on a $5M warrant. https://t.co/96QLxJd9xE — NBC News (@NBCNews) February 21, 2020

Den mystiske forsvindingssag har vakt opsigt over hele USA.

For ikke nok med at en mor tilsyneladende stikker af med sine to børn, og at ingen pludselig ved, hvor de er: Siden sidste sommer er flere af Lori Vallows familiemedlemmer også døde på enten dramatisk eller uventet vis.

Først blev Lori Vallows eks-mand skudt og dræbt af hendes bror, Alex Cox. Broderen forklarede, at han skød for at forsvare sig selv, men sagen bliver stadig undersøgt.

I december døde Alex Cox så selv af hidtil ukendte årsager, som heller ikke er blevet fastlagt endnu.

En måned efter, at eks-manden var død, flyttede Lori Vallow til Idaho med børnene. Derefter mistede resten af familien kontakten med dem.

Og for at det ikke skal være løgn, så døde Chad Daybells eks-kone også 'af naturlige årsager' i samme periode. Daybell er Lori Vallows nye kæreste, og parret er siden blevet gift.

I løbet af efteråret blev den øvrige del af familien så bekymret for børnene, at de gik til politiet. Da betjentene opsøgte parret i Idaho, forklarede de, at Joshua og Tylee opholdt sig hos pårørende i Arizona.

Da politiet fandt ud af, at det ikke var rigtigt, vendte de tilbage til parrets hjem, men på det tidspunkt var de over alle bjerge.

Børnenes tante, Annie Cushing, har tidligere udtalt til tv-stationen NBC News, at familien frygter for børnenes sikkerhed, fordi deres mor er 'sindsforvirret.'

Noget lignende fremgår af de skilsmissedokumenter, Lori Vallows eks-mand udfyldte før sin død.

Her fremgår det, at børnenes mor tror, hun er en reinkarnation, som er sendt af Gud for at lede folk til Jesus, når han vender tilbage til jorden.

I papirerne står også, at Lori Vallow på et tidspunkt truede med at dræbe eks-manden, hvis han kom i vejen for hende.