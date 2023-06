Se ekstra godt på videoen øverst i artiklen her.

På den sker der angivelig noget, som aldrig burde kunne lade sig gøre på gulvet i den amerikanske Kongres.

Videoen er nærmere bestemt fra Repræsentanternes Hus.

De to personer i centrum er republikanere og to af de største Donald Trump-støtter, der findes.

Med ryggen til med blond hår er den kontroversielle kongreskvinde fra Georgia Marjorie Taylor Greene. En kvinde, B.T. tidligere har mødt og beskrevet.

Med ansigtet mod kameraet med briller og grøn trøje er en anden kontroversiel kongreskvinde i form af Lauren Boebert fra delstaten Colorado.

I virkeligheden har de rigtig mange ting til fælles.

De er begge mere end normalt glade for tidligere præsident Trump, de har begge en fortid med kontroversielle sager, og så kan ingen af dem udstå USAs nuværende præsident, demokraten Joe Biden.

Og det er her, klippet øverst i artiklen kommer ind. For skal man tro det amerikanske medie Daily Beast, så er det øjeblikket, hvor Marjorie Taylor Greene kaldte sin MAGA-ven for 'little bitch' eller 'lille kælling'.

Et åbenlyst brud på den gode orden og tone i USAs kongres, men et endnu mere åbenlyst brud mellem to personer, som tidligere har været nære allierede.

Hvad skabte så den yderst kontroversielle situation, som mediet Daily Beast har fået bekræftet fra en række kilder – heriblandt en, der så og hørte optrinnet?

To ord: Joe Biden.

Begge kongresmedlemmer har et åbenlyst had til den siddende præsident, som de begge mere end gerne ser sendt for en rigsret, hvilket Bidens forgænger, Donald Trump, måtte opleve to gange.

Marjorie Taylor Greene. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Marjorie Taylor Greene. Foto: Jeppe Elkjær

Og derfor har specielt Marjorie Taylor Greene arbejdet for netop det længe. Faktisk siden sin allerførste dag i Kongressen.

Af den grund var det ifølge Daily Beast et arrigt kongresmedlem, som midt under en stemmeafgivning i Repræsentanternes Hus konfronterede Lauren Boebert. Hun mener nemlig, at Boebert har kopieret sit eget forslag i forhold til at få Biden for en rigsret.

Ifølge mediet skal Taylor Greene have sagt følgende:

»Jeg har doneret til dig, jeg har forsvaret dig. Men du har ikke været andet end en lille kælling over for mig.«

Et helt tredje medlem af Kongressen bekræfter til Daily Beast at have hørt, hvad Taylor Greene sagde.

Lauren Boebert skulle ganske enkelt have trukket på skuldrene og sagt, at de to tidligere allierede nu ikke længere har et forhold til hinanden.

Hverken Marjorie Taylor Greene eller Lauren Boebert har direkte bekræftet ordvekslingen. Men de har bestemt heller ikke benægtet den.

Direkte adspurgt af CNN sagde Boebert: »Som jeg har sagt, så går jeg ikke i folkeskole mere.«

Taylor Greene benægtede heller ikke sagen over for Daily Beast. Hun sagde:

»Efterligning er den største form for smiger.«

For Marjorie Taylor Greene handler sagen med skældsordet mod sin MAGA-kollega netop om, at hun mener, at Lauren Boebert har forsøgt at kapre hendes arbejde på at få Biden for en rigsret.

Udelukkende for at få flere donationer fra den yderste højre del af de amerikanske politiske spektrum.

Over for mediet Semfor bekræftede Taylor Greene sine problemer med kongreskollegaen:

»Hun har virkelig været en klam kælling over for mig,« sagde hun.

Og dernæst adspurgt, om hun kunne blive gode venner med Lauren Boebert igen.

»Absolut ikke.«