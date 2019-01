En britisk kortfilm om to teenageres drab på den kun to-årige James Bulger i 1993 får kraftig kritik af den lille dreng forældre.

Forældrene mener, at filmen giver et alt for sympatisk billede af deres søns drabsmænd, og de forstår ikke, hvorfor instruktøren aldrig kontaktede dem i løbet af sin research.

I de seneste 26 år har James' forældre set, læst og hørt meget om drabet på deres søn. En forbrydelse, som vakte skræk, rædsel og afsky langt ud over Englands grænser, og som blev omtalt i hele verden.

James' far forklarer til avisen The Mirror, at han i de forløbne 26 år har set, hørt og læst meget om drabet på sin søn.

Sådan så den blot to år gamle James Bulger ud. Foto: REUTERS Vis mere Sådan så den blot to år gamle James Bulger ud. Foto: REUTERS

Han forstår godt, hvorfor drabet vakte opsigt og bliver ved med at trække overskrifter, men den prisbelønnede kortfilm 'Detainment' var den berømte dråbe, der fik bærgeret til at flyde over.

»Jeg har aldrig før været så oprevet og fornærmet over noget, der viser så lidt medfølelse overfor James og hans familie,« siger faderen Ralph Bulger til avisen.

Den lille dreng med det glade smil og de rødbrune lokker var bare to år, da han en vinterdag i 1993 forsvandt fra sin mor i et indkøbscenter i Bootle i det nordvestlige England.

Overvågningsvideoen fra stedet afslørede, hvordan de to ti-årige drenge Jon Venables og Robert Thompson lokkede ham med sig.

Jon Venables sidder nu for tredje gang bag tremmer. Foto: POLICE HANDOUT Vis mere Jon Venables sidder nu for tredje gang bag tremmer. Foto: POLICE HANDOUT

Få dage senere blev hans lig fundet, og obduktionen viste, at han var blevet slået og mishandlet, inden han var blevet dræbt.

Nu har den irske filmmand, Vincent Lambe lavet en kortfilm om drabet. Skuespillere spiller rollerne som de implicerede personer, men historien er blevet til på baggrund af udskrifter af politiets afhøringer af de to drenge.

Filmen har høstet mange roser og har allerede vundet flere priser - blandt andet hovedprisen på Odense International Film Festival - og den er også nomineret til en Oscar i kategorien bedste kortfilm.

Men den myrdede drengs forældre er ikke imponerede over filmen. Faktisk finder de den direkte afskyelig.

Den ene af de to ti-årige gerningsmænd, Robert Thompson. Foto: POLICE HANDOUT Vis mere Den ene af de to ti-årige gerningsmænd, Robert Thompson. Foto: POLICE HANDOUT

James Bulgers nu 52-årige far er især sur over, at instruktøren ikke har fundet det nødvendigt at inddrage hverken ham eller moderen i sit arbejde med filmen.

»På intet tidspunkt har skaberen af denne film kontaktet mig eller andre i James' familie om denne film,« siger han.

Også James' mor, som i dag er gift med en anden mand, er dybt kritisk overfor den prisbelønnede film.

»Min egen personlige mening er, at han bare prøver at gavne sin egen karriere. Og at gøre det på baggrund af andres sorg er utroligt og uudholdeligt,« siger moderen Denise Fergus i tv-stationen ITVs show 'Loose Women.'

Denise Fergus, mor til den dræbte James Bulger, retter en usædvanlig bøn til de engelske domstole. Foto: BEN STANSALL/AFP Vis mere Denise Fergus, mor til den dræbte James Bulger, retter en usædvanlig bøn til de engelske domstole. Foto: BEN STANSALL/AFP

Instruktøren beklager over for flere medier, at forældrene føler sig krænkede over filmen. Det har ikke været hans hensigt, forsikrer han.

»(Filmen, red.) var aldrig tænkt til at bringe sorg i Bulger-familien. I bagklogskabens lys tror jeg, at vi nok skulle havde kontaktet hende (moderen Denise Fergus, red.), eller ladet hende vide, at vi ville lave filmen,« sagde Vincent Lambe til radiostationen RTE.

Han afviser, at filmen 'humaniserer drabsmændene.'

»Hvis vi ikke kan acceptere, at de er mennesker, vil vi aldrig kunne forstå, hvad der kunne drive dem til at begå så skrækkelig en forbrydelse.«