Normalt er Kinder Surprise – også kendt som Kinderæg – forbundet med en sjov overraskelse.

Men det var ikke ligefrem tilfældet for to-årige Miley fra England. Det skriver 7news.com.

Hun fik nemlig pludselig mange smerter i maven, efter at have spist Kinder-produktet, og det fik derfor familien til at haste mod hospitalet.

Helt uvidende om, hvad der på det tidspunkt forårsagede smerterne, fortsatte pigen med at spise det populære Kinder Surprise æg, hun havde fået kort forinden.

»Hun havde det endda i hospitalssengen, for på det tidspunkt vidste vi det ikke,« sagde hendes mor.

Men det viste sig, at pigen var blevet syg af salmonellaforgiftning, efter at have spist Kinderægget.

Moren fortæller, at den to-årige Miley forinden ikke havde kunne holde væske i sig, og at hun var voldsomt syg.

Derfor kørte de mod hospitalet.

Både Sverige, Storbritannien, Belgien, Irland og Frankrig kæmper lige nu med et salmonellaudbrud på en belgisk fabrik.

I alt 125 tilfælde er blevet bekræftet i Europa, omkring halvdelen er fundet i Storbritannien, hvor det ser ud til at stå værst til.

Også i Danmark er der risiko for salmonella i en række Kinder-produkter. Derfor har virksomheden Ferrereo Scandinavia AB også tilbagekaldt en række produkter.