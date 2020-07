Den mexicanske turistby San Cristobal de las Casas er i chok.

Det startede med bortførelsen af toårige Dylan Esaú Gómez Pérez, og under efterforskningen er en uhyggelig sandhed kommet frem i lyset.

Drengen blev sandsynligvis bortført fra et marked i den smukke turistby, hvor hans mor arbejder. Politiet iværksatte en storstilet eftersøgning, skriver Associated Press.

Her kom politiet på sporet af et hus, hvor drengen kunne være holdt fanget. Da betjentene slog døren op, blev de mødt af et frygteligt syn.

På betongulvet lå 23 børn og sov. Med pap som det eneste underlag. Flere af børnene var underernærede, og nogle af dem havde helbredsproblemer.

Det yngste af børnene var et spædbarn på tre måneder.

Politiets tese er, at børnene er blevet bortført af menneskesmuglere – og misbrugt på det groveste for at berige menneskehandlere.

Hver dag blev børnene – hvoraf de fleste var i alderen tre til 15 år – sendt på gaden for at sælge smykker, håndklæder og lignende på gaden. Men de turister, der gav de små børn en skærv i den tro, at de hjalp en fattig familie, blev snydt, så det driver.

Udsigt over turistbyen San Cristobal de las Casas, hvor et netværk af menneskehandlere er ved at blive optrevlet. Foto: Rodrigo Arangua/AFP Vis mere Udsigt over turistbyen San Cristobal de las Casas, hvor et netværk af menneskehandlere er ved at blive optrevlet. Foto: Rodrigo Arangua/AFP

»De (børnene, red.) blev tvunget til at aflevere et minimumbeløb hver dag for at få lov til at spise og sove i huset,« siger statsanklager Jorge Llaven til AP.

Toårige Dylan befandt sig imidlertid ikke i huset, så det fik politiet til at granske videoovervågningsbilleder fra området omkring både huset og markedet. Det førte til en ny afsløring, som har sendt chokbølger gennem hele Mexico.

Billederne viser ifølge Jorge Llaven en dreng og en pige på omkring 12 år tale med en mistænkt kvinde, som de kalder 'Ofelia'. Derefter gik de to børn over til markedet, hvor Dylans 23-årige mor, Juana Pérez, arbejder. Her viser overvågningsbilleder den toårige dreng følge efter drengen, hvorefter pigen tager fat i Dylans krave og trækker ham væk fra markedet.

Det har givet politiet den mistanke, at menneskehandlerne tvinger børn til at arbejde for dem – og stå bag bortførelser og anden grov kriminalitet begået mod andre børn.

De uhyggelige afsløringer har fået stor opmærksomhed i hele Mexico, og nu er landets præsident, Andrés Manuel López Obrador, draget ind i sagen.

Dylans mor har således rejst til hovedstaden Mexico City i et desperat forsøg på at få præsidenten til at gøre noget for at finde hendes forsvundne søn.

Foreløbig er tre kvinder blevet anholdt i den omsiggribende sag. Det forventes, at de bliver sigtet for menneskesmugling.

Politiet giver en dusør på lidt over 85.000 kroner for tip om, hvor den mistænkte 'Ofelia' eller toårige Dylan, som stadig er savnet, befinder sig.

Ifølge det lokale medie El Universal er de 23 børn, som blev befriet fra huset i San Cristobal de las Casas, blevet overdraget til Mexicos børnemyndigheder.