En dreng på bare to år er blevet dræbt af en leopard i Sydafrikas Kruger National Park.

Drengen var en søn af et parkens stabsmedlemmer, og han boede i et område i den sydlige del af parken, da leoparden angreb ham sent onsdag aften.

Drengens familie var hurtige til at bringe ham til et nærliggende hospital, men lægerne kunne ikke stille noget op, og han blev erklæret død.

De Sydafrikanske Nationalparker bekræftede dødsfaldet i en udtalelse torsdag uden at afsløre drengens navn.

Flere skytter fra Kruger blev involveret i jagten på leoparden, og to dyr blev nedlagt.

»De blev skudt, så vi fjerner faren for, at en anden person bliver offer,« sagde en talsmand.

Nationalparkerne i Sydafrika er populære, både blandt de sydafrikanske turister samt internationale gæster, som kommer langvejs fra for at se dyrene i deres naturlige omgivelser.

Ifølge sydafrikanerne selv er Kruger den mest besøgte nationalpark i hele Afrika. I 2016/17-sæsonen havde den 1,8 millioner besøgende.

Udtalelsen torsdag handlede også om den mulighed, at overfaldet måske hang sammen med, at dyret havde for megen kontakt til mennesker.

Rovdyrene interagerer med turister og parkens stab, og det kan betyde, at eksempelvis leoparden bliver vant til mennesker og mister deres frygt, lyder det i udtalelsen.

Parken tilbyder støtte og krisehjælp til dem, der er berørt af drengens død.