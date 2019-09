En yderst tragisk hændelse har fundet sted i Hviderusland.

Her er et to-årigt barn kommet til at slå sin mor ihjel i en nærmest ufattelig ulykke.

Hændelsen fandt sted den 31. august, hvor moderen ved navn Yulia Sharkom ville bære sin datter ud af bilen ved en vens hjem.

Datteren sad i en autostol med vinduet åbent, og af uvisse årsager vælger moderen at forsøge at bære datteren ud gennem vinduet i stedet for at åbne bildøren.

Desværre trykker den toårige på en knap, som automatisk lukker vinduet, mens moderen har hovedet inde i bilen.

Vinduet lukker derfor i på moderens hals, og hun bliver kvalt til døde.

Det skriver The Sun, som har fået bekræftet hændelsen af myndighederne i Hviderusland.

Det var Yulia Sharkoms mand, Artur, der fandt sin hustru bevidstløs.

Han smadrede bilvinduet og fjernede konens livløse krop fra bilen, hvorefter han ringede efter en ambulance.

Den blot 21-årige kvinde, der var mor til i alt to børn, blev hastet på hospitalet, men hun døde otte dage efter den tragiske hændelse.

'Hendes hjerne led irreversible skader som følge af ophobning af blod i arterierne,' står der i en rapport, som det britiske medie har fået indsigt i.

Yulia Sharkom kom aldrig til bevidsthed efter ulykken, som skete under en fejring af hendes 21-års fødselsdag.