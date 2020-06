Sagen om en toårig dreng fra Texas, som tidligere på måneden blev meldt savnet, har taget en tragisk drejning.

Drengens mor, Laura Sanchez, er nemlig blevet anholdt og sigtet for drabet på den lille dreng Frankie Gonzalez.

Anholdelsen kommer ifølge det lokale medie KWTX 10, efter liget af den toårige dreng blev fundet i en container ikke langt fra hjemmet, hvor han boede med sin mor.

Politiet har søgt efter Frankie Gonzalez, siden hans mor meldte ham savnet i starten af juni.

Dengang fortalte 34-årige Laura Sanchez, at hendes søn var forsvundet sporløst fra et toilet i en nærliggende park. En efterlysning, som siden viste sig at være et røgslør for den egentlige forbrydelse.

I forbindelse med politiets efterforskning kom det nemlig angiveligt frem, at Laura Sanchez over for nogle familiemedlemmer havde indrømmet, at hun var skyld i sin søns død.

'Vores efterforskning bekræftede, at Frankie aldrig blev taget til Cameron Park, og at efterlysningen skulle fungere som en afledning for, hvor Frankie egentligt befandt sig,' skriver politiet i Waco, som har ansvar for sagen, i et Facebook-opslag.

Allerede dagen efter, den lille dreng blev efterlyst, blev hans lig fundet i en container, og Laura Sanchez blev anholdt og sigtet for drabet på sin søn.

Hvad der helt præcist er sket med 2-årige dreng, har politiet endnu ikke meldt ud. De afventer stadig obduktionsrapporten, som endeligt skal bekræfte dødsårsagen.

Laura Sanchez sidder lige nu varetægsfængslet mod en kaution på 500.000 dollars svarende til mere end 3 millioner danske kroner.

Den 34-årige amerikaner har to andre børn, som begge er placeret hos en plejefamilie, men sagen efterforskes.