Ukraine og Rusland holder antallet af dræbte soldater hemmeligt. Vurderinger lyder på omkring 200.000 i alt.

To år efter at Rusland invaderede Ukraine, skal de menneskelige omkostninger ved krigen tælles i hundredtusinder af døde og sårede.

De præcise tal kender ingen. For begge sider holder de militære tabstal hemmelige, og Rusland dækker over drab på civile i områder af Ukraine, som russiske styrker har indtaget.

Begge sider hævder – uden beviser – at have påført fjenden store tab.

Onsdag meddeler den britiske tv-station BBC's russisksprogede nyhedstjeneste og mediet Mediazona, at de har bekræftet identiteten på omkring 45.000 russiske soldater, som er blevet dræbt i Ukraine, siden invasionen begyndte for snart to år siden.

Tabstallet er bekræftet ud fra navne på dræbte soldater, som er offentliggjort. Oplysningerne er først og fremmest indsamlet fra dødsannoncer.

Det reelle antal dræbte russiske soldater kan være dobbelt så højt, skriver de to medier.

Den seneste melding fra Ukraines hær lød tirsdag på, at over 405.000 russiske soldater er blevet dræbt eller alvorligt såret, siden krigen begyndte.

I december 2023 sagde Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, at russiske soldater har dræbt eller såret 383.000 ukrainske soldater.

Det er ikke muligt at bekræfte de oplysninger fra uafhængig side.

Men udenfor Ukraine og Rusland forsøger iagttagere at foretage skøn over antallet af dræbte.

I august 2023 vurderede amerikanske embedsmænd over for avisen New York Times, at Ukraines militære tab tæller 70.000 dræbte og mellem 100.000 og 120.000 sårede soldater.

På russisk side menes tabstallene at være endnu højere. Her vurderede de amerikanske kilder i august, at 120.000 soldater er dræbt og mellem 170.000 og 180.000 såret.

I januar anslog Storbritanniens minister for de væbnede styrker, James Heappey, at over 350.000 russiske soldater er enten dræbt eller såret så alvorligt, at de er sendt hjem.

De officielle opgørelser over antallet af dræbte civile, siden Rusland invaderede Ukraine 24. februar 2022, er mangelfulde. Det skyldes, at der ikke er adgang til de dele af Ukraine, der er besat af Rusland.

I juni 2023 meddelte ukrainske myndigheder, at de kun havde registreret 10.368 dræbte civile. Det er dem, hvis lig er blevet fundet.

- Vi tror, at tallet formentlig er fem gange højere. Omkring 50.000 døde, siger Oleg Gavrytj, som er en nær rådgiver for den ukrainske præsidents stabschef.

Også FN mener, at det reelle antal dræbte civile er betydeligt højere end de godt 10.000 mennesker, der er bekræftet dræbt i krigen.

Ukrainske myndigheder mener, at alene belejringen af havnebyen Mariupol fra februar til maj 2022 kostede mindst 25.000 civile livet. Mange af dem formodes at være begravet i massegrave.

Mariupol er fortsat under russisk kontrol.

Andre byer, der er blevet stort set jævnet med jorden, er der ikke opgjort et tabstal for. Det gælder blandt andet Bakhmut og Avdijivka, som nu er indtaget af russiske styrker efter længere tids blodige kampe.

På den russiske side af grænsen er mindst 145 civile blevet dræbt i ukrainske angreb hen over grænsen, har det russiske medie 7x7 opgjort. Heller ikke dette tal kan bekræftes fra uafhængig side.

