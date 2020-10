Hvem bortførte Anne-Elisabeth Hagen?

To år efter, at den dengang 68-årige milliardærfrue forsvandt sporløst fra sit hjem i Lørenskog lidt uden for Oslo i Norge, er der stadig ingen, der kan svare på det spørgsmål.

Der er heller ingen, der med sikkerhed kan sige, hvorvidt hun fortsat er i live.

Norsk politi mener, at hun er død, og de arbejder på at bevise, at det er hendes mand, den norske forretningsmand Tom Hagen, der står bag.

Det er Tom Hagens forsvarer, der har rådet ham til ikke at deltage i nye afhøringer, efter at han er blevet sigtet for at have dræbt sin kone, Anne-Elisabeth Hagen, skriver det norske medie Dagbladet. Foto: TORBJORN OLSEN Vis mere Det er Tom Hagens forsvarer, der har rådet ham til ikke at deltage i nye afhøringer, efter at han er blevet sigtet for at have dræbt sin kone, Anne-Elisabeth Hagen, skriver det norske medie Dagbladet. Foto: TORBJORN OLSEN

Selv nægter rigmanden ethvert kendskab til sin kones forsvinden, og nu vil han heller ikke længere stille op til afhøring hos politiet.

Det afholder dog ikke politiet fra at efterforske sagen, og nu forlyder det, at norsk politi regner med, at der er indtil flere personer involveret i sagen.

31. oktober er det to år siden, fru Hagen blev kidnappet, og ukendte gerningsmænd efterlod et trusselsbrev med krav om en gigantisk løsesum.

Det var dog først i april i år, at den norske rigmand blev anholdt og fængslet i sagen.

Hagen-parrets hjem i Lørenskog var sikret med forældede alarmer, der ikke virkede. Foto: NTB Vis mere Hagen-parrets hjem i Lørenskog var sikret med forældede alarmer, der ikke virkede. Foto: NTB

Kort efter blev også en 30-årig mand med gode IT-evner og kendskab til kryptovaluta anholdt.

Begge mænd blev løsladt kort tid efter, men de er begge fortsat sigtet i sagen.

Nu siger politiinspektør Agnes Beate Hemiø til den norske avis Dagbladet, at politiet regner med, at endnu flere personer var med til at bortføre Anne-Elisabeth Hagen.

»Alt tyder på, at der har været flere involverede i denne sag, som vi endnu ikke har identificeret. Og det uafhængig af, om det er en drabssag eller en bortførelse,« siger politiinspektøren til Dagbladet.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem 31. oktober 2018. (Arkivfoto) Foto: Privat Vis mere Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem 31. oktober 2018. (Arkivfoto) Foto: Privat

Hun vil dog ikke kommentere, hvor mange personer, der kan være tale om.

Sagen om Anne-Elisabeth Hagen er en af de største kriminalgåder i Norge i nyere tid.

Ingen har tilsyneladende set hende, siden Tom Hagen drog på job den skæbnesvangre oktober-morgen.

Kort efter talte hun i telefon med parrets søn, og den to minutter lange samtale regnes nu som det sidste sikre livstegn fra hende. På det tidspunkt var klokken 09.14.

Hagen-parrets hjem på Sloraveien 4 i Lørenskog. Foto: Terje Pedersen Vis mere Hagen-parrets hjem på Sloraveien 4 i Lørenskog. Foto: Terje Pedersen

En halv times tid senere forsøgte en elektriker at ringe til hende, men forgæves.

Heller ikke Tom Hagen kunne ringe hustruen op, og da han omkring klokken 13.30 tog hjem for at tjekke, om alt var ok, var huset tomt.

Efterforskningen har indtil videre kostet norsk politi over 26 millioner norske kroner i merudgifter. Og 30 til 40 personer arbejder stadig på at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.