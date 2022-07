Lyt til artiklen

Dele af kornsiloerne på havnen i Beirut er kollapset.

Det skriver blandt andre The Washington Post og Reuters.

Kollapset sker efter, at de 48 meter høje siloer over flere uger har stået i brand, da fermenteret korn uheldigvis antændte branden, som fortsat er i gang.

Branden har ifølge et vidne afgivet store skyer af støv og røg i området, men det er endnu uvist, om nogen er kommet til skade af kollapset, som angiveligt lød som en eksplosion.

Brandmænd og soldater fra Libanons hær har forgæves forsøgt at slukke branden, som hærger i den nordlige sektion af siloerne og som har givet et stort, orange skær om natten.

De forsøgte at slukke branden med vand, men det gjorde tilsyneladende kun branden værre. Kort efter tog den også fat i elkabler i nærheden.

Branden i kornet, som har ligget og fermenteret, har også medført store lugtgener i de nærliggende områder, hvorfor sundhedsmyndighederne tidligere på ugen har bedt folk i nærheden om at blive inden døre.

Siloerne har angiveligt været ustabile siden den enorme kemiske eksplosion på havnen, som fandt sted for næsten to år siden og som kostede over 200 menneskeliv og sårede mere end 6.000 personer.

De 50 år gamle siloer fungerede da heldigvis som skjold mod eksplosionen for den vestlige del af Beirut.

Det er altså kombinationen af branden og den ustabile struktur, som har ført til kollapset.

Sidste april besluttede regeringen i Libanon, at siloerne skulle nedrives, men nedrivningen blev afblæst på grund af store protester. Protesterne gik på, at siloerne indeholdt vigtige beviser i relation til eksplosionen, og at siloerne samtidig fungerede som et mindesmærke for ofrene.

Ingen er endnu blevet dømt i sagen, hvor flere personer i regeringen var bevidste om det farlige materiale, som blev opbevaret på havnen.