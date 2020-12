En ung pige fra den amerikanske stat Georgia blev ved en fejltagelse skudt og dræbt af sin veninde. Det skete, da de to 5-årige børn legede med en ladt pistol i sidste uge.

Jada Willingham og hendes veninde legede sammen inde i et soveværelse i fredags. Pludselig gik pistolen af, og en kugle ramte Jada i ansigtet. Det skriver New York Post.

Der var to andre børn til stede, og de blev alle passet af en 68-årig babysitter, som var bedstemor til et af børnene.

Hun hørte skuddet gå af og skyndte sig ind i soveværelset, hvor hun fandt Jada, der blødte fra ansigtet. Hun forsøgte at stoppe blødningen ved at holde en klud på Jadas ansigt, men det var forgæves.

Chad Brooks er blevet anholdt, blandt andet sigtet for at opbevare pistolen, hvor andre kunne få fat på den.

Jada blev kørt på hospitalet i Atlanta, hvor hun senere døde.

Pigerne havde leget med en ladt 9mm Smith & Wesson-revolver. Den tilhører en af legekammeraternes mor, som er ansat i det amerikanske militær.

Vennen havde fundet våbnet, gemt under sengen i hendes forældres værelse, oven på en kasse med ammunition. De to 5-årige venner gik ind i et andet værelse for at lege med pistolen.

Jadas veninde fortalte politiet, at hun ikke var klar over, at pistolen var ladt – og hun 'trak kun en lille smule i aftrækkeren', sagde politiet.

I lørdags blev Chad Brooks anholdt. Han er blandt andet sigtet for at efterlade våbnet, hvor andre kunne få fat i det, nemlig under sengen i soveværelset.

Jadas mor, Keisha Walker, ser gerne, at nogle andre voksne bliver holdt ansvarlige for hendes datters død

»Babysitterne viste så meget negligens, da min datter blev skudt,« sagde Walker til tv-stationen Fox 5 i Atlanta.

»Der findes ingen ord, der kan beskrive hvordan den lille pige var, og jeg skal aldrig se hende mere. Jeg vil aldrig få en ny Jada.«