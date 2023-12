Politiet har fundet beskeder på tiltalte teenageres telefoner, hvor de diskuterer drab, siger anklager.

De to britiske teenagere, der er tiltalt for drab på den 16-årige transkønnede pige Brianna Ghey, var "optagede" af "vold, tortur og død".

Det siger anklageren mandag, hvor retssagen mod de to 16-årige tiltalte blev indledt ved en domstol i London.

De 16-årige tiltalte - en dreng og en pige - talte om at dræbe Ghey i dagene og ugerne op til, at hun blev dræbt, hævder anklageren.

Brianna Ghey blev fundet dræbt af en hundelufter i byen Warrington i det nordvestlige England i februar.

Hun var død af 28 knivstik i hovedet, halsen, ryggen og brystet.

De to tiltalte nægter at have dræbt Ghey eller at have deltaget i drab på hende.

Anklager Deanna Heer siger, at de to 16-årige "giver den anden skylden", men at begge efter hendes overbevisning er skyldige.

- Anklageren mener, at hvem der end tildelte det eller de fatale slag, er begge tiltalte lige skyldige, siger Heer.

Hun henviser til beskeder, som politiet har fundet på de to tiltaltes telefoner.

Disse beskeder viser, at de var "optagede" af "vold, tortur og død", og at de diskuterede, hvordan de ville slå folk i deres omgangskreds ihjel, heriblandt også Brianna Ghey, siger anklageren.

- Beskederne viser også, hvordan de med tiden opildnede hinanden til at tænke over, hvordan de faktisk ville udføre et drab, siger Heer.

- Og beskederne viser, hvordan de sammen planlagde at dræbe Brianna på netop den måde, som hun faktisk blev dræbt.

Blandt beskederne på telefonen var også et foto af en jagtkniv, som den tiltalte 16-årige dreng skrev, at han havde købt.

Ifølge Heer blev den kniv brugt til at dræbe Brianna Ghey seks uger senere.

I en anden besked, der mandag blev læst op i retten, skrev den tiltalte pige til sin medtiltalte, at de "kan dræbe Brianna".

Drengen svarede, at han gerne ville "se, om den vil skrige som en mand eller en pige".

Brianna Ghey var født som dreng, men identificerede sig på drabstidspunktet som pige.

Sagen har vakt international opmærksomhed. Dels på grund af det mulige hadmotiv, men også fordi de to tiltalte på gerningstidspunktet var 15 år.

Retssagen mod dem fortsætter tirsdag.

/ritzau/AFP