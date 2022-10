Lyt til artiklen

De er 14, 15 og 16 år.

Adam, Eli og Akhmat er drenge og ifølge loven mindreårige, men det hindrer dem ikke i at gå i krig i Ukraine.

Faktisk mener deres egen far, at det er en rigtig god idé.

Og han er ikke hvem som helst.

Ramzan Kadyrov er enevældig præsident i Tjetjenien og en nær allieret med Putin.

På det sociale medie Telegram skriver præsidenten, at hans tre mindreårige sønner er på vej til fronten i Ukraine, skriver The Guardian.

»Akhmat, Eli og Adam er henholdsvis 16, 15 og 14 år. Men deres militæruddannelse begyndte for længe siden, næsten fra en tidlig alder. Og jeg spøger ikke,« skriver han og fortsætter:

»Tiden er inde for dem til at vise sig i en rigtig kamp, og jeg hilser kun deres ønske velkommen. Snart vil de gå til frontlinjen og vil være på de sværeste sektioner af kontaktlinjen.«

Ramzan Kadyrov claims he's sending three of his sons (aged 14, 15 & 16) to fight in Ukraine



"Akhmat, Eli and Adam are ready to show their skills in the zone of the special military op. I'm not joking. The time has come to prove themselves in battle, and I welcome their ambition" pic.twitter.com/VNrQ5KoPtr — Francis Scarr (@francis_scarr) October 3, 2022

Præsidenten har også lagt en video på nettet, hvor man ser sønnerne træne i at bruge våben.

Ramzan Kadyrov er også kendt under øgenavnet 'Putins pitbull', og det er ikke første gang, han kommer med opsigtsvækkende udtalelser.

For eksempel opfordrede han lørdag Putin til at angribe Ukraine med såkaldte 'taktiske atomvåben.'