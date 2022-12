Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvordan laver du en armbøjning?

Enhver, som jævnligt hopper i træningstøjet ved, at netop den øvelse kræver både styrke, udholdenhed og teknik.

Nu bliver den tjetjenske leder gjort til grin på Twitter, fordi han på live-tv begav sig ud i kunsten at lave push ups, skriver TV 2.

Ramzan Kadyrov har ledet Tjetjenien med hård hånd siden 2004, og han er kendt som en trofast støtte af den russiske præsident Putin.

Selv ynder han også at vise styrke og dyrke sit machoimage og går under øgenavnet Putins Pitbull.

For nylig proklamerede han eksempelvis, at han var klar til at sende sine tre mindreårige sønner i krig i Ukraine.

Og han vil slet ikke høre tale om, at hans helbred skulle være dårligt.

Den seneste uge har der i de russiske medier været forlydender om, at den tjetjenske leder, Ramzan Kadyrov, har været indlagt på hospitalet på grund af coronasmitte.

Meanwhile in Russia: Ramzan Kadyrov decided to impress everyone by attempting to do some push-ups.



pic.twitter.com/o3Vd7WZAiH — Julia Davis (@JuliaDavisNews) December 29, 2022

Iført sin karakteristiske hat og vanlige mørkegrønne uniform lavede han adskillige armbøjninger i et program på russisk stats-tv.

Men hans særlige version af øvelsen høster ikke megen anerkendelse på Twitter.

Tværtimod.

»I mellemtiden i Rusland: Ramzan Kadyrov besluttede at imponere alle ved at forsøge at lave nogle push-ups,« skriver journalist på The Daily Beast, Julia Davis.

Andre gør opmærksom på, at der ikke er én eneste rigtig udført armbøjning blandt lederens bevægelser.

Putin indsatte Ramzan Kadyrovs far, Akhmad Kadyrov, som Tjetjeniens administrative leder i 1999.

Han blev dræbt ved et bombeattentat i 2004, og siden har hans søn siddet på magten i den russiske delrepublik.