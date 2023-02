Lyt til artiklen

De fleste statsledere har vendt Vladimir Putin ryggen, efter Rusland for et års tid siden invaderede Ukraine.

Men den russiske præsident har stadig en trofast støtte i Tjetjeniens præsident, Ramzan Kadyrov.

Han har bidraget med flere tusinde tjetjenske tropper, som blandt andet menes at have deltaget, da Rusland sidste år forsøgte at invadere Kyiv, og så er han overbevist om, at Rusland nok skal besejre Ukraine.

Det gjorde han klart, da værten på det russiske tv-program '60 minutter', Olga Skabejeva, besøgte ham. Her spurgte hun ham, hvad en russisk sejr i Ukraine vil betyde, og om det er nødvendigt at 'knuse' de ukrainske ledere. Svaret, som Ramzan Kadyrov kom med, efterlod ikke megen tvivl.

»Jeg er for, at de forstår, hvad de må gøre. Hitler forstod, og han skød sig selv. Jeg har en pistol, som jeg vil give til Zelenskyj. Jeg stoler på, at han kan nøjes med ét skud,« forklarede han ifølge NRK og fortsatte:

»Det vil være en værdig handling efter at have dræbt sine egne. Han ejer hverken ære eller samvittighed. Giv folket magten til at bestemme deres fremtid.«

Statslederen bliver også spurgt ind til, at der skulle have været hele 12 mislykkede forsøg på at komme den ukrainske præsident til livs. Ramzan Kadyrov afviser dog dette.

»Der har aldrig været noget angreb mod Zelenskyj.«

Hvis det står til Ramzan Kadyrov bliver der ingen forhandlinger med Volodomyr Zelenskyj, da det ganske enkelt er umuligt.

»Jeg mener, at Zelenskyj er terrorist, en satanist, fascist. Jeg mener ikke, det er rigtigt at forhandle med ham. Men hvis de sendte mig, så skulle jeg nok få ham overbevist, så vi kunne få underskrevet de nødvendige dokumenter. Jeg havde fået ham til at gøre det nødvendige, jeg havde sat ham på plads. Jeg er en god psykolog.«

Da snakken falder på, at Rusland og deres allierede i teorien kan ende med at måtte kæmpe mod hele NATO, er der ingen rysten på hånden fra statslederens side. I hans optik er de allerede i gang med tredje verdenskrig, og det er en krig, som Rusland og Tjetjenien kommer til at vinde.

Den 46-årige leder overtog i 2007 magten i Tjetjenien, der er en af Ruslands 21 autonome republikker og er placeret i det nordlige Kaukasus. Du kan læse et større portræt af ham her.