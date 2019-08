Det lød umiddelbart som en enkelt opgave, da en sheik fra Qatar for nogle år siden bad tjeneren på et hotel i Dubai om hjælp til at købe en fødselsdagsgave til sin hustru.

»Selvfølgelig, Hr. Hvilken gave skal hun have?« svarede tjeneren straks.

Svaret kom imidlertid en kende bag på Harold Abonitalla, som tjeneren hed.

Til den amerikanske nyhedskanal CNN fortæller han, hvordan han håndterede dét, han i dag husker tilbage på som sin karrieres mest udfordrende opgave.

Fronten af en Rolls-Royce Ghost. (Arkivfoto) Foto: TIM WIMBORNE Vis mere Fronten af en Rolls-Royce Ghost. (Arkivfoto) Foto: TIM WIMBORNE

»En Rolls Royce Ghost, den nyeste model,« lød det fra sheiken.

Det er ikke småting, de særlige tjenere på de aller dyreste hoteller - de såkaldte concierger - møder af udfordringer i løbet af en arbejdsdag.

Deres fornemmeste opgave er at få gæsterne til at føle sig hjemme og godt tilpas og opfylde alle deres ønsker - stort set uanset, hvor vanvittige de end måtte være.

Og i tilfældet med sheiken fra Qatar måtte conciergeren handle hurtigt.

Foto: PATRICK BAZ Vis mere Foto: PATRICK BAZ

Gaven skulle leveres dagen efter, en fredag som er helligdag i Dubai, og ønsket blev fremsat en torsdag aften.

»Jeg var på dybt vand. Det var torsdag aften, og da fredag er helligdag i Dubai ville de fleste butikker være lukkede,« forklarer han.

Derfor skyndte han sig hen til den nærmeste Rolls Royce-forhandler, hvor det i sidste øjeblik lykkedes ham at købe bilen.

Desværre befandt den sig tusindvis af kilometer væk, så det ville vare dage eller uger, før den ville nå frem.

Takket være sit omfattende netværk fik han fat i en kollega, der havde en onkel i transportbranchen. Onklen kunne få bilen med et fly, men det var bestemt ikke gratis.

»Det vil koste 350.000 dirham (over en halv million danske kroner, red.),« sagde Abonitalla til gæsten, som promte svarede:

»Giv mig ikke priser. Bare gør det.«

En anden concierge, Ela Lanzanas, fortæller til CNN, hvordan han engang blev nødt til at opsøge en libanesisk frisør, overtale ham til at droppe alle sine aftaler og tage med en gæst på et tre dages krydstogt.

»Hun sagde, at hun ikke havde tid til at gå til frisøren, når krydstogtet var slut, og hun skulle til en vigtig fest,« mindes han.

Heldigvis forlød det bagefter, at gæsten var meget tilfreds med frisuren.

Både Harold Abonitalla og Ela Lanzanas er to af medlemmerne i en sammenslutning af særlige tjenere på de dyreste hoteller.

Netværket findes ifølge CNN i omkring 80 lande og har omkring 4000 medlemmer.

Deres vigtigste opgave er at gøre det umulige muligt.

'Concierges vil imødekomme enhvert ønske så længe det er moralt, lovligt og mennesekligt muligt,' oplyser gruppen på deres LinkedIn-side.