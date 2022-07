Lyt til artiklen

16.300 kroner i sekundet.

Der er nogle, der tjener godt på de rekordhøje energipriser.

Olie- og gasvirksomhederne ExxonMobil og Chevron rapporterede begge om rekordstore overskud takket være rekordhøje benzinpriser i kvartalet. Det skriver CNN.

Exxons fortjeneste nåede op på 17,6 milliarder dollar, svarende til 130 milliarder kroner i andet kvartal. Det er næsten det dobbelte af, hvad virksomheden lavede i sit meget profitable første kvartal, da olie- og gaspriserne begyndte at stige i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

Resultatet i andet kvartal steg 273 procent i forhold til samme periode året før. Chevron tjente 11,4 milliarder dollar. En stigning på 74 procent i forhold til første kvartal og 247 procent i forhold til for et år siden.

ExxonMobils nettoindkomst kommer derfor til at være på over 2.200 dollar (16.300 kroner) i sekundet hver dag i det 92-dages lange kvartal. På samme grundlag tjente Chevron 1.400 dollar (10.000 kroner) i sekundet.

Da det tager dig omkring et par minutter at fylde din tank helt op, så har ExxonMobil i mellemtiden tjent næsten to millioner kroner.

Herhjemme opfordrer klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) til at man sparer på gassen.

»Jo mere vi kan skære i vores gasforbrug nu, jo bedre er det for alle virksomheders og forbrugeres økonomi, da det er så dyrt,« lød det fra ministeren på et pressemøde.

Men selvom vi opfordres til at spare på gassen, så er det langt fra sikkert, at det også betyder en mindre regning. For desværre ser det ud til, at det ikke stopper på det niveau.

»Hvis man synes, at den sidste vinter var dyr, er udsigterne lige nu, at det kan blive 50 procent dyrere den kommende vinter. Så det er meget dystre meldinger, vi får lige nu,« siger Kristian Rune Poulsen, der er energianalytiker i Green Power Denmark, til DR.

Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank, fortæller også, at man skal forvente en stigning i gaspriserne.

»Forbrugerne vil nok se, at gaspriserne stiger en lille smule og forbliver høje i et godt stykke tid endnu,« siger han og fortsætter:

»Det er ikke, fordi jeg forventer dramatiske prisstigninger på grund af det her, fordi vi allerede har set priserne stige meget, men det trækker i retning af højere gaspriser.«