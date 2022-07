Lyt til artiklen

Det lyder næsten for godt til at være sandt at modtage flere tusinder kroner i drikkepenge.

Men det var det ikke for en kvindelig tjener, der stod lamslået tilbage, da hun så på kvitteringen efter, at en kunde havde rejst sig fra sit bord.

Eric Smith, en kunde fra udenbys, nød en hjemmelavet stromboli på Alfredo's Cafe i Scranton i Pennsylvania.

Da det blev tid til at betale for måltidet, var han så imponeret over maden og den gode service, at han tilføjede drikkepenge for 3.000 dollar, svarende til knap 22.000 danske kroner.

Tjeneren Mariana Lambert stod måbende tilbage.

»Da tiden var inde til at betale regningen, kom Lambert ind på mit kontor med tårer i øjnene og rystede og sagde, at en kunde efterlod hende 3000 dollar drikkepenge på 13,25 dollar regning,« sagde Matt Martini, en manager hos Alfredo's, i en erklæring delt med CNN.

Eric Smith, der gav de skyhøje drikkepenge, fortalte personalet, at han var involveret i kryptovaluta og han prøvede bare at give tilbage til samfundet.

Det er det højeste antal drikkepenge, som restauranten nogensinde har fået på en gang.

Manageren tilføjede, at det enorme antal penge 'virkelig har hjulpet' Lambert, som har arbejdet på restauranten i omkring to år.