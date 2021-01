Maden på hospitalets restaurant i Prachinburi i Thailand lugter af … hash. For første gang i landets historie har de lavet en menu, der er inspireret af ganja – og det tiltrækker kunder!

Der er 'krydrede' salater, og der er supper, opfrisket med kannabisskud, og så er der dybtstegte cannabisblade.

Thailand blev det første land i Sydøstasien, der legaliserede medicinsk brug af marihuana i 2018. Siden da har landet arbejdet med udtræk, destillation og marketing af kannabisolie. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Selve planten blev fjernet fra listen over narkotika i sidste måned. Det betød, at brugere med licens – ligesom hospitalerne – nu kan bruge bladene og rødderne i fødevarer.

Kokken viser de friske kannabisblade frem. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere Kokken viser de friske kannabisblade frem. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

»Dette her markerer en tilbagevenden til Thailands kulinariske historie,« siger doktor Pakakrong Kwankhao. Hun er leder af centret for traditionel medicin på hospitalet Chao Phya Abhaibhubejhr, der ligger øst for hovedstaden Bangkok.

»At man tilsætter cannabisblade til sin mad, er vores kultur,« fortæller hun til nyhedsbureauet AFP fredag.

»Tidligere var cannabis forbudt. Nu tilsætter vi små doser som krydderi, og vi bruger det også som medicin,« fortæller hun.

Sidste uge betød godkendelsen af selve planten, at hospitalets wellnesscenter – der også har en restaurant – pludselig bød på en ny menu af thailandske retter, der havde en noget anderledes smag.

Friske kannabisblade bliver karamelliseret i køkkenet på Abhaibhubejhr Spa Cuisine i Thailand. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere Friske kannabisblade bliver karamelliseret i køkkenet på Abhaibhubejhr Spa Cuisine i Thailand. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

I køkkenet havde kokken travlt med at forberede marihauanablade. Han stegte dem gyldenbrune, mens en anden kok bredte dem ud over en wok med hakket kød med chili.

Der er meget små mængder af det aktive stof THC i de friske blade. For at forhindre, at folk spiser mere, end der er godt for dem selv, har restauranten et maksimum på fem blade pr. kunde, siger Pakakrong.

Hvis man er interesseret i maden, så viser nylige resultater, at en lille mængde kan forbedre folks humør, deres fokus og også deres kreativitet,« siger doktoren.

For Arsala Chaocharoen betyder menuen, at hun spiser på samme måde, som de gamle thaier gjorde.

»De har puttet cannabisblade i min nudelsuppe, og det er faktisk en gammel, traditionel viden, som thaierne havde,« sagde den 32-årige farmaceut – før hun begyndte at spise sin salat med cannabisblade og chilisauce.