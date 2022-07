Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det tjekkiske politi forsøger sig med et nyt kneb i kampen mod dem med en lidt for tung højre fod.

For politiet i Tjekkiet har nu offentliggjort præsentationen af en Ferrari som ny politibil – en bil som de tidligere har beslaglagt.

Bilen er en Ferrari 458 Italia fra 2011, som kan køre op til 320 kilometer i timen. Tidligere havde bilen den klassiske 'Ferrari-røde' kulør, men nu har politiet altså malet den ikoniske farve over.

»Køretøjet vil blive brugt i en landsdækkende enhed, og vi regner med at bruge den mod de mest aggressive trafikanter på de tjekkiske veje. Vi kan også bruge den, når vi jagter stjålne køretøjer, der passerer gennem vores territorium til nabolande. Udvalget af opgaver, som køretøjet skal udføre, er virkelig bredt,« siger direktøren for færdselspolitiet, Jiří Zlý.

Selvom bilens pris er millionklassen, så fortæller politiet, at det har ikke været en dyr omgang at renovere bilen.

De oplyser nemlig, at renoveringen har kostet lidt over 75.000 kroner.

Men det tjekkiske politi er ikke den første myndighed, som bruger 'superbiler' i deres tjeneste.

For i Italien har politiet indgået en aftale med Lamborghini om at levere biler til at fange lidt for fartglade trafikanter.