Den tjekkiske sundhedsminister er fredag kommet under et corona-stormvejr af uset styrke, og til sidst måtte han gå af. Roman Prymula er nemlig blevet fotograferet af en fotograf fra en tabloidavis, da han forlod en restaurant.

Problemet var bare, at restauranten skulle være lukket. Det skulle den som et af de midler mod spredningen af coronavirus, som netop er indført i landet, der i øvrigt er et af Europas værst ramte lande. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

EU-landet har flest døde pr. 100.000 indbyggere, og af landets 10,7 millioner indbyggere har flere end 223.000 pådraget sig covid-19.

Roman Prymula er en epidemiolog, som havde været minister siden september. Han manglede for øvrigt også en ansigtsmaske, da han steg ind i bilen, kørt af en chauffør. Det afslører den tjekkiske avis Blesk.

Indenrigsminister Jan Hamacek mener, at sundhedsministeren må gå af. Foto: Katerina Sulova

Sundhedsministerens ageren fik først meget kritik på de sociale medier, af oppositionen og selv af regeringskoalitionen.

»Reglerne må gælde for enhver, uden undtagelse,« siger indenrigsminister Jan Hamacek. Han er også leder af regeringens krisekomité.

»Han kan ikke forsætte som sundhedsminister,« lyder det fra Hamacek. Det blev da også resultatet fredag eftermiddag, hvor han måtte stoppe som minister efter kun et par måneder i rollen.

Netop Hamacek er formand for Socialdemokratiet, partiet, der nu danner regering med den populistiske ANO-bevægelse, som havde nomineret Prymula til posten.

Folk står i kø på gaden i Prag. Foto: Reuters

»Hvordan kan reglerne blive lavet af en mand, som selv bryder dem?« spørger Petr Fiala, der er leder for oppositionspartiet de Civile Demokrater, reporterne.

I onsdags annoncerede Roman Prymula en delvis lukning, der skal vare til den 3. november. De fleste butikker holder lukket, og retten til at bevæge sig frit rundt bliver begrænset.

Regeringen har også gjort ansigtsmasker obligatoriske de fleste steder. Restauranter og barer er lukket, ligesom de fleste offentlige kontorer.

Flere andre politikere er kommet i klemmer under denne coronakrise. Premierministeren, Andrej Babis, tog på ferie på Kreta i sommers – mens han opfordrede andre tjekker til at blive hjemme.

Andrej Babis, der er premierminister i Tjekkiet, tog i sommers på ferie på Kreta. Samtidig blev borgerne bedt om at holde sig hjemme. Foto: OLIVIER MATTHYS

Det var netop Andrej Babis, som gjorde en ende på Roman Prymulas virke som sundhedsminister.

»En sådan adfærd er utilgivelig,« er budskabet fra premierminister Andrej Babis. »Han må gå af med det samme.«