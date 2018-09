EU-Kommissionen tager fat i Tjekkiet for at høre begrundelsen for ekstra kontrol med svinekød fra EU-lande.

Bruxelles. Tjekkiet har annonceret, at myndigheder i landet fra tirsdag 2. oktober indfører ekstra kontrol af svinetransporter fra lande, hvor afrikansk svinepest er konstateret.

Det falder ikke i god jord hos EU-Kommissionen.

En talskvinde i kommissionen siger fredag, at man er i kontakt med de tjekkiske myndigheder. EU vil præcisere reglerne for svinepest, som bekymrer over hele Europa - også blandt landmænd i Danmark.

- Der findes tilstrækkelig garanti for sikker handel med svin, og alle yderligere tiltag betragtes som ubegrundede, siger Anca Paduraru.

Der findes i forvejen specifikke regler for svinepest, understreger hun.

- Hvad angår Tjekkiet, er det i Belgien kun vildsvin, der er smittet. Der er ikke tale om tamsvinebesætninger, siger talskvinden.

Svinepesten kan, hvis den for alvor breder sig, koste EU's landmænd store milliardbeløb.

Danmark offentliggjorde i foråret en plan for et hegn, der skal beskytte mod smitte fra EU-lande i syd.

Det planlagte hegn på 80 kilometer ved grænsen til Tyskland bekymrer også EU-Kommissionen.

Et vildsvinehegn vil gøre andre dyrearter mere sårbare, og det kan påvirke naturbevarelsen. Desuden er effekten ikke stor, har EU-Kommissionen skrevet i et svar til Jyllands-Posten.

/ritzau/