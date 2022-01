Den tjekkiske folkesanger Hana Horka er søndag afgået ved døden, efter hun bevidst lod sig smitte med coronavirus.

Det skriver The Guardian og flere andre engelske medier.

Den 57-årige sanger ønskede et coronapas, så hun kunne få adgang til spillesteder, lyder det fra familien.



Smitten fik hun fra sin mand og søn, som blev smittet kort før jul. De var begge vaccineret.

Sønnen fortæller til iRozhlas.cz, at Hana Horka levede en normal hverdag sammen med sin familien uden at holde afstand. Nærmere tværtimod.

Hun ville hellere smittes end blive vaccineret.

Hana Horka skrev selv i et opslag på sociale medier, at hun med vilje havde ladet sig smitte. Derudover lod hun forstå, at hun var i bedring.

»Så nu bliver der teater, sauna, koncert … og en hastetur til havet. Livet er her for mig og også for dig,« skrev hun blandt andet.

Virkeligheden var dog en anden, og hun døde altså senere af coronarelaterede komplikationer.

Hana Horka har flere gange tidligere delt flere af den tjekkiske anti-vax-bevægelses påstande på sociale medier.