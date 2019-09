Politi havde sigtet regeringschef Andrej Babis for at have svindlet sig til EU-midler, men opgiver sagen.

Den tjekkiske statsanklagemyndighed har indstillet en efterforskning af landets premierminister, Andrej Babis, i en sag om formodet svindel. Det skriver avisen Denik N, som henviser til to kilder med kendskab til anklagemyndigheden.

Politiet har sigtet Babis for illegalt at have svindlet sig to millioner euro (op mod 15 millioner kroner) i EU-subsidier til et udviklingsprojekt for omkring ti år siden - før han gik ind i politik.

Babis er tidligere forretningsmand og milliardær. Han er blevet beskyldt for at have misbrugt EU-midler til at bygge et hotel og et konferencecenter uden for Prag.

Babis, som er leder protestpartiet Ano, klarede tidligere på sommeren et mistillidsvotum i parlamentet.

/ritzau/Reuters