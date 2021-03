I forbindelse med en skitur i Alaskas bjerge forulykkede en helikopter med blandt andre tjekkisk milliardær.

Den tjekkiske milliardær Petr Kellner og fire andre personer er omkommet i en helikopterulykke i den amerikanske delstat Alaska.

Det oplyser Kellners internationale investeringsselskab, PPF, mandag.

56-årige Kellner var Tjekkiets rigeste mand. Ifølge finansmediet Forbes lød hans formue på omkring 17,5 milliarder dollar - cirka 110 milliarder kroner.

- Vi meddeler i dag med den dybeste sorg, at PPF's stifter og majoritetsejer, Petr Kellner, lørdag den 27. marts på tragisk vis døde i en helikopterulykke i Alaskas bjerge, skriver selskabet i en udtalelse.

En talsperson fra selskabet, Jitka Tkadlecova, tilføjer, at ulykkens omstændigheder er ved at blive undersøgt.

Ifølge tjekkiske medier var Kellner del af en skitur, hvor han og andre skiløbere blev fragtet til bjergtoppe af en helikopter.

Kellner var generelt kendt som en meget privat person, der sjældent optrådte offentligt eller i tjekkiske medier.

Det kommer dog ikke som nogen overraskelse, at han var afsted på skitur. I et af PPF's årlige regnskabsrapporter er der tidligere således blevet bragt et billede af Petr Kellner, der står på snowboard.

Kellner indledte sin forretning med at sælge kopimaskiner, inden han med PPF voksede sig stor i løbet af 1990'erne.

Her indgik selskabet en lang række partnerskaber, i forbindelse med at hundredvis af statsejede selskaber blev privatiseret.

Tjekkiets premierminister, Andrej Babis, har i et tweet reageret på ulykken:

- Utrolig tragedie. Det gør mig meget ondt, skriver premierministeren.

/ritzau/Reuters