Tjekkiets præsident er den 76-årige Milos Zeman.



Og det er en mand med kontroversielle holdninger. Det beviste han igen søndag aften i et interview på CNN Prima News. Det skriver både CNN og Reuters.



Her var han inviteret i studiet for at diskutere en ny, ungarsk lov, der skal forbyde alt undervisningsmateriale rettet mod børn, der anses for at kunne fremme homoseksualitet, kønsskifte og begrebet om et køn, der kan afvige fra det, men har fået anvist ved fødslen.

Lovforslaget har vakt stor harme hos andre EU-lande – men ikke hos Milan Zeman.

»Jeg kan ikke se nogen grund til at være uenig med ham,« sagde Milos Zeman om Ungarns præsident, Viktor Orbán, før han senere satte flere ord på sine holdninger.



»Jeg kan forstå homoseksuelle, lesbiske og så videre, men ved du, hvad jeg overhovedet ikke kan forstå? De her transkønnede personer.«



Han sagde også, at en kønsskifteoperation dybest set er forbrydelse i form af selvkadning.



»Enhver operation er en risiko, og i mine øjne er disse transpersoner ulækre,« sagde præsidenten.