Dagen efter Tjekkiet afholdte parlamentsvalg, blev landets præsident Milos Zeman indlagt på hospitalet.

Det skete kort tid efter, at Milos Zeman trådte ud af et lokale, hvor han havde haft et møde med landets premierminister Andrej Babis, og hvor tonerne angiveligt var gået højt i forbindelse med valget.

For her skulle han behandles på intensivafdelingen på Prags centrale militærhospital.

Det blev blandt andet delt på de sociale medier, hvor der florerede en video rundt, hvor man kunne se, præsidenten blive afhentet af en ambulance ved præsidentpalæet i Lány, som ligger i det vestlige Prag.

Videoer, som har fået flere til at spekulere over, hvordan præsidentens tilstand er. Præsidentens stab har nemlig været meget stille, hvad angår meldinger om hans helbred og indlæggelse.

I hvert fald lige indtil i går, søndag, hvor en talsmand fra Prags centrale militærhospital kunne bekræfte, at præsidentens tilstand nu er stabil.

»Årsagen til indlæggelsen er komplikationer fra de sygdomme, som han tidligere har modtaget behandlinger for,« fortalte Miroslav Zavoral, der er læge, til pressen og herunder CNN søndag.

Den 77-årige Milos Zeman har indenfor det seneste år været ramt af en lang række sundhedsmæssige problemer, og det er tydeligvis dem, der har gjort, at han igen skulle indlægges, lyder vurderingen.

Indlæggelsen og det tjekkiske parlamentsvalg kom desuden få dage efter, at 'Pandora Papers' blev afsløret.

Her kom det blandt andet frem, at den tjekkiske premierminister Andrej Babis i al hemmelighed havde flyttet knap 22 millioner dollar gennem flere selskaber for at købe en ejendom i det franske riviera i 2009.

Det afviser han dog pure på sin Twitter-profil, hvor han har skrevet, at han »aldrig havde gjort noget ulovligt«.

Lige nu bevæger den politiske dagsorden i Tjekkiet sig derfor en anelse usikkert, da Milos Zeman indenfor de næste 30 dage skal indkalde parlamentet og udpege den næste premierminister.