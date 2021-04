Tjekkiet kræver, at dets udviste diplomater i Rusland kan vende tilbage torsdag. Ellers får det konsekvenser.

Den tjekkiske regering har onsdag aften stillet Rusland over for et ultimatum: Enten lader i 20 tjekkiske diplomater, som blev udvist for få dage siden, vende tilbage til Moskva senest torsdag middag, eller også er vi klar til at udvise flere russiske diplomater.

Baggrunden for konflikten er en eksplosion i et ammunitionslager i Tjekkiet i 2014. Ifølge den tjekkiske regering var russiske agenter involveret i eksplosionen.

Tjekkiet udviste i weekenden 18 russiske diplomater. Det var efter at have afsløret, at Rusland formentlig stod bag eksplosionen i 2014.

Det fik Rusland til at svare igen og udvise 20 tjekkiske diplomater på ambassaden i Moskva.

Rusland har langt flere diplomater på deres ambassade i Tjekkiets hovedstad, Prag, end Tjekkiet har på deres ambassade i Moskva.

/ritzau/Reuters