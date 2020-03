Coronavirus får den tjekkiske regering til i vid udstrækning at forbyde egne borgere at rejse ud af landet.

I et forsøg på at bekæmpe coronavirus vil Tjekkiet nu indføre indrejseforbud for udlændinge.

Det meddeler den tjekkiske regering.

Samtidig bliver tjekkiske borgere - med få undtagelser - forbudt at rejse ud af landet. Undtagelser kan eksempelvis være, hvis borgere arbejder i områder tæt på grænsen.

/ritzau/Reuters