Rusland undlader at svare på ultimatum om at lade 20 tjekkiske diplomater vende tilbage til Moskva.

Tjekkiet beordrer Rusland til drastisk at reducere antallet af diplomater på sin ambassade i Prag.

Rusland skal have et antal diplomater på ambassaden i Prag, som svarer til det, som Tjekkiet har på sin ambassade i Moskva. Det siger den tjekkiske udenrigsminister, Jakub Kulhanek. Rusland har en frist frem til slutningen af maj.

Det betyder i praksis, at Rusland skal hjemkalde over 20 af sine diplomater i Prag oven i de 18, der i sidste uge blev udvist i en sag om sprængning af et ammunitionslager i 2014.

Kulhanek siger, at ordren sker i henhold til Wienerkonventionen om diplomatiske relationer mellem lande.

Han stillede onsdag Rusland over for et ultimatum: At landet senest torsdag middag skulle tillade 20 udviste tjekkiske diplomater at vende tilbage til ambassaden i Moskva.

Det er fra den russiske regering kaldt et "uacceptabelt" krav.

Tjekkiet beordrede lørdag 18 russiske diplomater til at forlade landet. Det skete, efter de tjekkiske myndigheder har fastslået, at russiske agenter stod bag eksplosionen i et ammunitionslager i Vrbetice i det østlige Tjekkiet i 2014. To mennesker blev dræbt.

/ritzau/Reuters