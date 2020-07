I Tjekkiet har man allerede fejret et farvel til corona-pandemien med en fest på Karlsbroen i hovedstaden Prag.

Selv om verdenssundhedsorganisationen WHO advarer om, at pandemien absolut ikke er ovre endnu, så blev der fejret på livet løs, skriver BBC.

Der var godt 1.000 gæster samlet ved det 515 meter lange bord, der var stillet op på midten af Karlsbroen. De skulle dele den mad og de drikkevarer, de havde medbragt hjemmefra.

Der var ikke noget, der hed social afstand, heller ikke mundbind, og deltagerne blev opfordret til at dele maden med deres naboer.

Der var musik og sang ved eventen, der fejrede sejren over corona-pandemien i Prag. Foto: MARTIN DIVISEK Vis mere Der var musik og sang ved eventen, der fejrede sejren over corona-pandemien i Prag. Foto: MARTIN DIVISEK Bordet var 515 meter langt og opsat på midten af Karlsbroen i Prag. Der var 1.000 gæster forsamlet. Foto: MARTIN DIVISEK Vis mere Bordet var 515 meter langt og opsat på midten af Karlsbroen i Prag. Der var 1.000 gæster forsamlet. Foto: MARTIN DIVISEK Et vue ud over det 515 meter lange bord, der er opsat på Karlsbroen i Prag. Foto: MARTIN DIVISEK Vis mere Et vue ud over det 515 meter lange bord, der er opsat på Karlsbroen i Prag. Foto: MARTIN DIVISEK

Tjekkiet har været nådigt ramt af coronavirussen. Der er rapporteret færre end 12.000 smittede i landet, der har et indbyggertal på 10 millioner. Kun 350 mennesker er døde på grund af pandemien.

Organisatoren af eventen sagde, at det var muligt at samles på Karlsbroen, fordi der ikke var nogen turister i byen.

Ondrej Kobza, der foruden at organisere frokosten ejer en cafe i byen, fortalte nyhedsbureauet AFP:

»Vi ønsker at fejre slutningen på coronaviruskrisen ved at lade folk mødes. De skal vise, at de ikke er bange for at mødes, og at de ikke er bange for at tage imod et stykke sandwich fra deres nabo ved bordet.«

Folk sidder pænt til bords på Karlsbroen. Foto: DAVID W CERNY Vis mere Folk sidder pænt til bords på Karlsbroen. Foto: DAVID W CERNY Så er der serveret på Karlsbroen i Prag. Foto: MARTIN DIVISEK Vis mere Så er der serveret på Karlsbroen i Prag. Foto: MARTIN DIVISEK

Det var nødvendigt at booke en plads på forhånd til eventen – og alt var udsolgt på forhånd.

Tjekkiet var hurtig til at etablere en lukning af landet, og de har undgået det værste, som pandemien ellers har bragt med sig.

I sidste uge tillod regeringen forsamlinger med op til 1.000 mennesker.

Swimmingpools, museummer, zoologiske haver og slotte kan nu åbne uden nogen begrænsninger på antal besøgende.

Restauranter og barer har været åbne for gæsterne i en måned allerede.

Folk gik over Karlsbroen, men folk spiste deres mad ved bordet. Foto: MICHAL CIZEK Vis mere Folk gik over Karlsbroen, men folk spiste deres mad ved bordet. Foto: MICHAL CIZEK