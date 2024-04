Den israelske storby Tel Aviv danner lørdag aften ramme om massive og voldsomme demonstrationer.

Tusindvis – nogle medier skriver over 100.000 personer – er på gaden med skilte, råb og protester mod premierminister Benjamin Netanyahu og den israelske regering.

De kræver hans afgang og et valg, skriver blandt andre CNN.

Samtidig bliver »et halvt år i helvede«, som det står skrevet på flere skilte, markeret.

Foto: Jack Guez/AFP/Ritzau Scanpix

Søndag er det et halvt år siden, at Hamas 7. oktober angreb Israel.

Efterfølgende har omkring 100 israelere siddet som gidsel i Gaza, og det er også noget af det, dagens demonstranter har en agenda omkring.

De vil have gidslerne frigivet, og de mener ikke, at den israelske regering gør og har gjort nok for at få gidslerne ud.

»Demonstranterne mener, at Netanyahu direkte modarbejder muligheden for at få gidslerne ud. De vil have ham afsat,« sagde B.T.s mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, i forbindelse med en demonstration, der fandt sted lørdag 30. marts.

Og det fremgår også af de mange bannere, der er medbragt til dagens demonstration.

»Netanyahu er farlig for Israel«, »Skyldig, skyldig, skyldig«, »I ødelægger landet« og »Vi er ikke bange«, står det skrevet på nogle af bannerne, skriver CNN.

Ifølge Haaretz har demonstrationen medført voldsomme sammenstød mellem folket og politiet.

Fem personer er blandt andet kørt ned af en chauffør, fordi de ikke ville adlyde politiets ordrer. Og så har politiet angiveligt uddelt løbesedler, hvor man advarer om to års fængsel til demonstranterne.

Lørdag aften har der også været demonstrationer i Jerusalem og Beersheba.