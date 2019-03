Du kan se video fra demonstration i London øverst i artiklen

Det forventes, at mange hundrede tusinde demonstranter vil samles foran det britiske parlament lørdag for at protestere mod brexit.

De fremmødte håber, at politikerne enten helt vil droppe brexit eller sætte spørgsmålet om Storbritanniens medlemskab af EU til endnu en folkeafstemning.

Anledningen er begivenheden 'Folkets March', der forventes at tiltrække mere end 700.000 demonstranter og mange politikere fra alle sider, skriver BBC.

Protesterne finder sted i kølvandet på beslutningen fra EU om at udskyde Storbritanniens brexit.

En udsættelse, som har skabt alt andet end ro i landet.

»Vi har haft så mange muligheder ved at vokse op i EU - friheden til at rejse, ligeløn, ligestilling osv. Vil vores børn have samme muligheder?« siger Lin Worthy, der er selvstændig og til stede under dagens protester.

Storbritannien skulle efter planen forlade EU om seks dage den 29. marts.

I stedet ser det nu ud til, at Storbritannien enten træder ud af EU med en aftale den 22. maj eller uden en aftale den 12. april.

To gange har det britiske Underhuset stemt nej til den plan for brexit, som Theresa May har forhandlet sig til med EU.

Den tredje afstemning ventes i næste uge.

Mens brexit-modstanderne marcherer mod parlamentet, finder moddemonstranterne - altså brexit-fortalere - også deres vej mod London.

Demonstranter til fordel for EU deltager i 'Folkets March' i det centrale London. 23. marts 2019. REUTERS Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Demonstranter til fordel for EU deltager i 'Folkets March' i det centrale London. 23. marts 2019. REUTERS Foto: PETER NICHOLLS

Brexit-fortalerne har indledt en to uger lang march fra Sunderland mod hovedstaden, som skal slutte den 29. marts, hvor briterne skulle forlade EU.

Med marchen håber EU-modstanderne at presse landets politikere til at forlade EU hurtigere.

»Jeg tror ikke, at en anden afstemning vil være en demokratisk løsning, fordi det sætter spørgsmål ved enhver folkeafstemning, vi har haft. Men jeg ville gerne vise min vrede - at jeg er imod den fremmedfjendske, racistiske og nationalistiske retorik, der kommer frem i medierne for at retfærdiggøre brexit,« siger 22-årige Sophie Latham, der er jurist og til stede under dagens protester.

På det britiske parlaments hjemmeside har omkring fire millioner på nuværende tidspunkt registreret sig på en underskriftindsamling for at blive i EU.