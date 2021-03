Både landets justitsminister og forsvarsminister er indblandet i sager om anklager om overgreb og voldtægt.

Op mod 85.000 kvinder ventes mandag at deltage i protestmarcher på tværs af Australien for at kræve ligestilling og retfærdighed for ofre for seksuelle overgreb.

Opråbet, der går under navnet The March 4 Justice, udspringer af en nylig bølge af beskyldninger om seksuelle overgreb, diskrimination og upassende opførsel i nogle af landets højeste politiske embeder.

Arrangørerne forventer, at omkring 85.000 kvinder vil deltage i demonstrationerne, herunder en i hovedstaden Canberra, hvor to underskriftsindsamlinger, der kræver handling, vil blive afleveret til parlamentet.

En af de skandaler, der ruller i Australien for tiden, er voldtægtsanklager mod justitsminister Christian Porter. Han benægter den påståede voldtægt i 1988.

Også andre medlemmer af premierminister Scott Morrisons regering er kommet under heftig beskydning for nylig.

Forsvarsminister Linda Reynolds er på sygeorlov, efter at hun har fået hård kritik for ikke at have informeret om en påstået voldtægt af en af sine tidligere medarbejdere.

I februar stod en tidligere ansat ved navn Brittany Higgins offentligt frem og fortalte, at hun var blevet voldtaget af en kollega på Reynolds' kontor i 2019.

Det fik forsvarsministeren til at kalde Higgins "en løgnagtig ko". En udtalelse, hun senere undskyldte for.

Offentlighedens vrede over regeringens håndtering af påstande om seksuelle overgreb i Australien afspejler den stemning, der har været i London på det seneste efter drabet på den 33-årige Sarah Everard.

Hun forsvandt i det sydlige London på vej hjem fra en ven 3. marts og blev senere fundet dræbt.

Drabet har ført til debat i det britiske parlament om kvindes sikkerhed, og diskussionen har i flere dage sat et stærkt præg på sociale medier i Storbritannien.

