Tyske demonstranter jubler over Greta Thunbergs løfte om, at skoleelevernes klimakamp først lige er begyndt.

Den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg samlede fredag over 20.000 tyske skoleelever til klimademonstration i Berlin.

Det vurderer tysk politi over for nyhedsbureauet dpa.

- Vi vil have en fremtid. Er det for meget forlangt? Dette er kun begyndelsen af begyndelsen, sagde Thunberg i en tale ved Berlins ikoniske Brandenburger Tor og fik jubel tilbage fra demonstranterne.

- Den ældre generation har ikke formået at få styr på menneskehedens største krise, lød det i den svenske skolepiges tale.

Thunberg tilføjede, at voksne klapper de unge på hovedet og fortæller dem, at alt nok skal gå.

- Men vi skal bekymre os, vi skal gå i panik, sagde Thunberg - en gentagelse af, hvad hun fortalte nogle af verdens mest magtfulde ledere, da hun i januar talte ved World Economic Forum i Davos.

De tyske demonstranter klappede i takt og råbte "Greta, Greta", da hun afsluttede sin korte tale.

Aktivister fra flere lande i Europa talte ved de unges klimademonstration i Berlin fredag.

Thunberg begyndte sin egen "skolestrejke for klimaet" i september, da hun blev væk fra skole hver fredag og i stedet satte sig uden for det svenske parlament, Riksdagen, i Stockholm for at gøre opmærksom på klimatruslen.

Siden har klimastrejkerne bredt sig til flere lande over hele verden.

Den unge svenske klimaforkæmper er i Berlin til søndag. hun skal blandt andet modtage en pris, Golden Camera, for sin aktivisme.

