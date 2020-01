Gaderne i den sydvestlige iranske by Ahvaz er søndag formiddag mørke af mennesker klædt i sort.

Titusindvis er mødt op for at mindes, ære og sørge over topgeneralen Qasem Soleimani, der fredag blev dræbt under et målrettet amerikansk luftangreb - og han vil senere blive begravet i byen.

Liget af den dræbte iranske militærleder ankom tidligt søndag til Iran, skriver det nationale nyhedsbureau IRIB.

På billeder og videoer fra byen kan man se, hvordan kisten med Qasem Soleimani og kisten med den næstkommanderende i gruppen Hashed al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandi - som også blev dræbt under angrebet - bliver båret og fragtet gennem gaderne, mens tusindvis af mennesker følger begravelsesoptoget.

Folk sørger, efter kisten med Qasem Soleimani er ankommet i lufthavnen i Ahvaz søndag. Foto: HOSSEIN MERSADI

Begge kister er indhyllet i det iranske flag.

Det var den amerikanske præsident, Donald Trump, der beordrede angrebet på Qasem Soleimani, som han beskylder for at stå bag hundredvis af amerikaneres død, ligesom USA anså ham for at være lederen af en terrorgruppe.

Sådan ser mange ham dog ikke i Iran. Store dele af landet beundrede Qasem Soleimani, der var leder af Quds-elitestyrken i Irans Revolutionsgarde og en af Irans mest magtfulde mænd, og flere har derfor sørget over hans død, siden den fredag blev bekræftet.

Han blev af mange anset for at være den mest indflydelsesrige leder i Iran næstefter Irans øverste åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei.

Her ses kisten med Abu Mahdi al-Muhandis ankomme i lufthavnen i Ahvaz. Foto: HOSSEIN MERSADI

Soleimani blev dræbt i et amerikansk droneangreb ved lufthavnen i Iraks hovedstad, Bagdad.

Mens mange iranere siden drabet har været samlet for at vise deres sorg over Soleimanis død, så er andre bekymrede for, om drabet kan skubbe landet ud i krig med en supermagt.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, advarede sent lørdag om, at USA har udset sig 52 iranske mål for militære angreb, såfremt Iran gør alvor af trusler om at gengælde drabet på Soleimani.

Den næstkommanderende i gruppen Hashed al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandi, blev også dræbt i fredagens angreb, og hans lig er ligeledes bragt til Ahvaz, skriver IRIB.

Kisten med Qasem Soleimani. Foto: HOSSEIN MERSADI

Lørdag var tusindvis også på gaden i Irak for at sørge over Soleimani og al-Muhandi, mens de råbte: 'Død over USA'. Iranske parlamentarikere har ligeledes råbt: 'Død over USA' i et parlamentarisk møde vist på statsligt tv søndag.

I alt ti personer - fem irakere og fem iranere - blev dræbt i USA's angreb fredag.

Soleimani befandt sig i et køretøj, som blev ramt af et missil affyret fra dronen, da det var på vej ud af den internationale lufthavn i Bagdad. Et ledsagende køretøj med sikkerhedsvagter blev også ramt i angrebet.

Ifølge den amerikanske sikkerhedsrådgiver Robert O'Brien rejste Soleimani rundt i Mellemøsten for at planlægge angreb mod amerikanske militærfolk og diplomater rundt i regionen.