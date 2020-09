Lørdag oplevede Thailand den største demonstration i årevis, der også brød med langvarigt tabu om kongehuset.

Titusinder var lørdag samlet i Thailands hovedstad, Bangkok, til den største politiske demonstration i årevis.

Arrangørerne af demonstrationen vurderer, at 200.000 mennesker var mødt frem for at bakke op om kravet om regeringens afgang og reformer af kongehuset.

Nyhedsbureauet Reuters anslog tidligere, at der var mindst 30.000 mennesker samlet.

- Ned med feudalismen, længe leve folket, lød et af slagordene ifølge den britiske tv-station BBC.

Demonstranter kræver nyt valg, en ny forfatning og ændringer i monarkiets status. Særligt det sidste er et følsomt emne, der længe har været tabu i Thailand.

Kritik af monarkiet kan straffes med flere år i fængsel.

- Hvis monarkiet ikke underlægges forfatningen, vil vi aldrig opnå ægte demokrati, siger menneskeretsforkæmper Arnon Nampa i en tale ved demonstrationen i Bangkok.

Protestbevægelsen har ikke en egentlig ledelse. Men for nylig er der kommet styrke bag et krav om, at en lov, der beskytter kong Maha Vajiralongkorn, skal afskaffes.

- Vi kæmper for at placere monarkiet på det rigtige sted, ikke fjerne det, siger studenterleder Panupong "Mike" Jadnok ifølge Reuters.

Premierminister Prayuth Chan-ocha har sagt, at regeringen vil tillade demonstrationer, men at krav om reformer af kongehuset ikke er acceptabelt.

Den store demonstration kommer i kølvandet på næsten daglige protester rundt om i landet, hvor mange har været på gaden for at kræve regeringens afgang.

Prayuth Chan-ocha kom til magten ved et kup i 2014. Sidste år blev han valgt ved et omstridt valg.

Protesterne ventes at fortsætte søndag.

Studenter, der har indkaldt til demonstrationen, siger, at de vil overnatte i den park i Bangkok, hvor de lørdag var samlet, og gå i optog til premierministerens kontor søndag.

Den seneste tids protester i Thailand har været fredelige.

