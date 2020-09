Op mod titusinde mennesker går søndag på gaden for at protestere mod indsættelsen af Alexandr Lukasjenko.

Gaderne i Minsk fyldes søndag atter af demonstranter med røde og hvide flag. De kræver at landets leder gennem 26 år - Alexandr Lukasjenko - træder tilbage.

Politiet slår hårdt ned på demonstranterne med tåregas og anholdelser. Mere end 50 personer blev anholdt søndag, oplyser menneskerettighedsgrupper.

Videooptagelser viser politiet, der sprøjer tåregas ind i en større menneskemængde.

En demonstrant bliver ført væk af politiet. Foto: - Vis mere En demonstrant bliver ført væk af politiet. Foto: -

66-årige Alexandr Lukasjenko, der kaldes Europas sidste diktator, vandt for nyligt valget med 80 procent af stemmerne. Oppositionen i landet hævder, at der var tale om valgfusk, og at oppositionen vandt med et 60 procents flertal.

Tidligere i denne uge lod Lukasjenko sig genindsætte som præsident under en hemmelig ceremoni, og søndag går demonstranterne igen på gaden i protester, der har varet i 50 dage.

Både USA og flere EU-lande har stillet sig på demonstranternes side og udtrykt kritik af valghandlingen. Heriblandt Danmark.

»Danmark anerkender ikke Lukasjenko som legitim præsident af Hviderusland,« sagde udenrigsminister Jeppe Kofod til Berlingske tidligere på ugen.