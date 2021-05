Dem, der har spekuleret på, hvordan det ville være at være passager på Titanic, kan nu få chancen.

En tro kopi af det berømte skib Titanic er nemlig lige nu under opførelse og vil blive midtpunkt i en forlystelsespark i Kina.

Det skriver CNN.

Projektet tog sin begyndelse i 2016 og efter en lang forsinkelse i arbejde, kan man nu se billeder af konstruktionens fremskridt.

Foto: NOEL CELIS

Skibet er bygget med mere end 23.000 tons stål og har nøjagtig samme størrelse som originalen - 269,06 meter i længden og 28,19 meter i bredden.

Mere end 100 arbejdere knokler med skibet, der ender med at koste 153 millioner dollar, svarende til knap en milliard danske kroner.

Skibet vil derudover bestå af festsale, teatre, oberservationsdæk og en swimmingpool, hvor gæster vil have mulighed for at betale for at overnatte ombord på skibet.

Der kommer til at være 835 hytter med plads til 2.435 passagerer.

Jomfrurejsen var oprindeligt planlagt til at finde sted i 2022, men der er endnu ikke sat en officiel dato for, hvornår skibet skal stævne for første gang.

Det oprindelige Titanic-skib kolliderede med et isbjerg natten mellem 14. og 15. april 1912 og sank på tre timer. En katastrofe, der kostede mere end 1500 mennesker livet.