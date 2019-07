Lokale beboere ved det populære turistmål Geiranger Fjord i Norge klager over, at turisterne ikke bruger toiletterne i området.

I stedet forsørger de mange turister sig i naturen omkring turistmålet.

»Lokalbefolkning og besøgende har givet op for længst,« siger Gier Gjørva, som bor i Geiranger, til det norske medie VG.

I år har kommunen sat 17 toiletter ud på tre forskellige steder i området, men det er langtfra nok, fortæller lokale beboere til mediet.

De beretter om alt for lange køer til toiletterne og fortæller, at besøgende bruger naturen som toilet i stedet for at vente.

Firmaet, Stranda Ejendomsselskab, der driver toiletterne, ser ikke de lange køer som et tegn på, at der er for få toiletter til rådighed.

De påpeger, at når turisttrykket er kraftigst, så er der intet, der er nok, men at antallet af toiletter svarer fint til behovet de fleste dage.

Utilfredsheden med toiletterne i området stopper dog ikke der, for det koster 19 norske kroner, svarende til 14,5 danske kroner, at gå på toilettet ved det populære turistmål.

Og det er alt for dyrt, mener Kenneth Løken, som er daglig leder på en restaurant i området.

Han forstår godt, at man vil tage penge for toiletbesøgene, men påpeger, at den høje pris betyder, at folk tisser og laver stort i det ellers smukke naturområde.

Kenneth Løken siger samtidig, at turisterne kan have glemt deres betalingskort, at mange ældre turister kun har kontanter på sig, og at flere mener, at prisen er for højt sat.

Han påpeger, at hvis en familie på fem personer alle skal på toilettet, så vil det koste 95 norske kroner (73 danske kroner red.).

Tidligere i juli kunne norske medier fortælle, at en turist havde været så utilfreds med prisen, at han skubbede en af de ansatte ved toiletterne.

Men firmaet, der er ansvarlige for toiletterne, ser ikke prisniveauet som et problem.

De udtaler, at prisen er sat, så toilettilbuddet kan bære sig selv økonomisk.

Geiranger er optaget på Unescos verdensarvsliste, og hvert år besøger mere end 700.000 turister det norske fjeld.