En ung mand, der står bag drabet på en britisk pige for to år siden, viser sig nu også at stå bag en voldtægt af en anden pige, han ligeledes var på Tinderdate med.

Det skriver The Guardian ifølge norske Dagbladet.

Den 22-årige pige, Grace Millane, blev dræbt i december 2018. Hun var på jordomrejse, da hun mødte den fem år ældre mand via datingappen Tinder.

Hendes lig blev efterfølgende fundet i en kuffert i et skovområde i nærheden af Auckland, New Zealands største by. Hun skulle være blevet kvalt, mens de havde sex.

Blomster og lys ved et billede af den britiske backpacker Grace Millance, der blev myrdet tilbage i 2018. Foto: Marty MELVILLE

Manden blev dømt for drabet i 2019 og afsoner nu en livstidsdom.

Han har forsøgt at anke dommen, men den blev afvist i denne uge. I den forbindelse blev navneforbuddet ophævet.

Ved samme lejlighed kom det frem, at gerningsmanden, Jesse Kempson, voldtog en britisk turist, han også mødte via Tinder i begyndelsen af 2018 – bare otte måneder før drabet på Grace Millane.

Fremgangsmåden var den samme: han tog med pigen på en Tinderdate og tog hende så med tilbage på sit motelværelse.

Et overvågningsbillede og et portræt af Grace Millane er blevet frigivet under eftersøgningen. Den unge kvinde blev fundet dræbt i en kuffert. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Kvinden valgte at holde voldtægten skjult, indtil hun genkendte Jesse Kempson, da han blev sigtet for drabet på Grace. I november blev han dømt for voldtægten.

Ifølge The Guardian skulle manden også have udsat sin kæreste for voldelige overgreb, truet hende med en slagterkniv og tvunget hende til sex.