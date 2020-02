En halv times søvn, to madkuponer og 26 timer på et betongulv i en propfyldt lufthavn.

Det blev slutningen på en ellers dejlig vinterferie ved poolen på Gran Canaria for Tina Carlsen.

Lørdag aflyste en sandstorm på ferieøerne ud for Afrikas vestkyst alle flyafgange, og hundredvis af passagerer blev fanget i lufthavnen Las Palmas Airport.

»Det har været et helvede, fordi der er så mange mennesker, der er presset ind i en lille lufthavn,« fortæller Tina Carlsen til B.T. søndag aften.

Tina Carlsen til venstre i billedet har nu været i lufthavnen på Gran Canaria i 26 timer. Her søndag aften bliver de kørt til et hotel. Vis mere Tina Carlsen til venstre i billedet har nu været i lufthavnen på Gran Canaria i 26 timer. Her søndag aften bliver de kørt til et hotel.

Tina Carlsen og hendes veninde Betina skulle have fløjet hjem til Danmark med SAS lørdag eftermiddag, men flyafgang efter flyafgang blev aflyst, og venindeparret har nu brugt 26 timer på at vente i lufthavnen.

De overnattede på det stenhårde betongulv i lufthavnen, hvor det blev til en lille halv times søvn.

»Vi har haft et par tudeture, fordi vi gerne vil hjem. Vi er frustrerede, fordi informationerne er så få. Vi ved ikke noget. Det er så frustrerende, når man ikke får noget at vide særlig ofte,« siger Tina Carlsen.

Tina Carlsen er langt fra alene med sine frustrationer i Gran Canarias lufthavn.

B.T. har hørt fra en lang række andre danskere, der også er fanget i lufthavnen.

Søren fortæller, at 'alle er helt overladt til sig selv'.

Bettina fortæller, at de måtte spise aftensmad på egen regning, fordi de først fik en madkupon på 12 euro kl. 22 lørdag aften.

Mia føler, at de bliver taget som gidsler, fordi de ikke har kunnet få særlig mange informationer om situationen og har været nødsaget til at sove på gulvet i lufthavnen. 'Alle børn og voksne ligger bare rundt over det hele uden at vide, hvad der kommer til at ske.'

Sådan så himlen ud søndag eftermiddag. Foto: Privatfoto: Tina Carlsen. Vis mere Sådan så himlen ud søndag eftermiddag. Foto: Privatfoto: Tina Carlsen.

Efter den lange nat på betongulvet i den overfyldte lufthavn lød den første melding, at flyet hjem til Danmark ville afgå kl. 07.40 søndag morgen.

Men sådan skulle det ikke gå.

Morgenafgangen blev til en formiddagsafgang kl. 10.50 – blot for at blive udskudt endnu en gang til kl. 13.

Det blev hurtigt en endeløs spiral med endnu en udskyldelse til kl.17, og nu har Tina Carlsen og hendes veninde Betinna helt opgivet at komme hjem i dag.

De står nu med deres bagage i hånden og venter på, at en række busser vil køre dem til et hotel.

De ved ikke, hvilket hotel det drejer sig om, og de ved heller ikke, om de selv skal betale.

Men de forventer, at rejselselskabet Apollo punger ud.